Parco della Maremma, la Regione approva nomine dell’Ente: tutti i membri

“La Regione ha approvato le nomine dell’Ente-Parco regionale della Maremma, sette persone di alto profilo che sono sicura riusciranno a portare avanti un buon lavoro”.

Donatella Spadi, consigliere regionale del Pd, commenta la delibera approvata questa mattina, mercoledì 23 marzo, in merito alle nuove nomine dell’Ente-Parco regionale della Maremma. I nuovi membri saranno: Laura Cutini, Domenico Donati, Fabrizio Goracci, Francesco Pezzo, Cristofer Leandre Ricca, Letizia Barsellini e Maria Vazzano.

“Il Parco della Maremma – commenta Spadi – è uno dei patrimoni naturalistici della Toscana, un polmone verde che deve essere tutelato e valorizzato. La commissione Ambiente, insieme alle istituzioni e alle associazioni maremmane, ha lavorato bene per individuare sette persone di alto profilo in grado di proseguire il lavoro avviato in questi anni. Dispiace che il Comune di Orbetello non sia riuscito a inserire la nomina all’interno dell’Ente, ma la Regione Toscana ha agito nel totale rispetto delle norme“.

“La polemica sollevata dalle forze di opposizione – conclude il consigliere regionale – la trovo sterile e anacronistica. Nella politica si lavora per il bene della comunità e nell’interesse di tutti, per questo ogni nomina espressa dalla Regione viene preceduta da una fase di dialogo e di ascolto, per accogliere le richieste da parte di tutti gli interlocutori. Così non è stato, perciò l’errore di cui ci accusa l’opposizione è, in realtà, un errore politico commesso dallo stesso Comune di Orbetello. Trovo anche avvilente ridurre tutto alla questione delle quote rosa. Il lavoro della Commissione nel cercare delle figure femminili è stato svolto nel rispetto delle norme regionali, è vero, ma prima di tutto in base alla loro professionalità e nell’interesse dell’Ente-Parco Regionale della Maremma”.