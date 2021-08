Verso le amministrative: Chiavetta presenta le donne candidate al Consiglio comunale

“‘Se non desideriamo di meglio, se non aspiriamo a una vita migliore, le cose non cambieranno mai’. Roberta Gately, ‘Le ragazze di Kabul’. ‘Le ragazze di Kabul’ è un libro che racconta di due donne che con coraggio e tenacia hanno cambiato il loro destino. La scoperta della libertà e dell’amicizia nella cornice della guerra in Afghanistan”.

A dichiararlo è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“Le donne sono la forza del cambiamento. La Gateley ha scritto il libro tra il 2019 e il 2020, in uno scenario di guerra che appare migliore di quello odierno. Ora a Kabul regna la paura ed è la voce delle donne a levarsi alta a monito per il mondo – continua Chiavetta -. È giusto partire dall’Afghanistan, dalle donne che in queste ore oltre alla vita rischiano una terribile regressione sociale. Il primo pensiero va a loro, come pochi giorni fa abbiamo ricordato la vittima di violenza di Monterotondo”.

“Le sei donne per Orbetello sono, in questo quadro, ancor più importanti, sono un’affermazione politica e un atto di affidamento consapevole – commenta Mario Chiavetta -. Margherita, Valeria, Marzia, Sara, Cristiana e Michela sono la nostra forza. La partecipazione delle donne alla politica è straordinariamente importante. Serve, infatti, un doppio sguardo per vedere meglio e andare più a fondo, combattere la violenza con la vita. Il Comune di Orbetello avrà insieme al sindaco la voce delle donne”.

Competenza, radicamento nelle comunità, inserimento nel mondo delle associazioni e del volontariato, professioniste. Il volto delle donne con Chiavetta è complesso e variegato, ecco i vari profili:

Margherita Ambrogetti Damiani, 32 anni, laureata in Scienze della comunicazione, si divide tra lavoro e politica. Portavoce e della Conferenza delle donne democratiche della provincia di Grosseto, responsabile organizzazione e comunicazione della Conferenza delle donne democratiche della Toscana, nella segreteria provinciale del Pd della provincia di Grosseto, responsabile della comunicazione di Festambiente – Legambiente e del Polo nazionale per l’agroecologia di Legambiente. La transizione ecologica può generare occupazione, anche a Orbetello. Vede possibile una nuova visione del sistema dell’accoglienza turistica, sempre più sostenibile e integrata. E all’insegna del #FemminilePlurale.

Valeria Avagliano è laureata in odontoiatria. Ha uno studio professionale a Orbetello da oltre 20 anni. Filantropa, impegnata nel sociale, prima come presidente del Club Lions International del suo paese poi come presidente dei Clubs Lions della provincia di Grosseto. È stata coordinatrice per la provincia di Grosseto per la raccolta fondi per l’acquisto di beni strumentali per l’ospedale di Grosseto (respiratori), per la distribuzione di beni alimentari donati ai comuni limitrofi (banco alimentare). Sportiva, ha promosso iniziative a sostegno dei bambini nello sport ed altre iniziative ambientali

Marzia Borghini è nata a Orbetello nel 1972, vive ad Ansedonia. È coniugata con Massimo Franci da 23 anni e ha due figli, Edoardo e Costanza. Parrucchiera da oltre 30 anni, da sempre è impegnata politicamente per la propria comunità, nella pro loco, e, per alcuni anni, nella polisportiva di Orbetello Scalo.

Sara Carotti ha 22 anni e è laureanda in Scienze politiche e relazioni internazionali all’Università La Sapienza di Roma. La sua passione per la politica nasce all’età di 12 anni, quando viene eletta “baby sindaco” del “baby consiglio comunale” della scuola media di Orbetello. È attiva nella difesa dei diritti fondamentali, soprattutto per quanto concerne le disparità di genere e l’immigrazione.

Cristiana Natali, 46 anni, sposata e madre di un bambino, ha sempre vissuto nella zona tra Talamone e Fonteblanda. Laureata in Ingegneria all’Università di Firenze. Dipendente pubblica da 20 anni, si è occupata di protezione civile e tutela della natura. Mette a disposizione della comunità la sua esperienza professionale e personale per apportare miglioramenti in campo economico, infrastrutturale e in termini di sfruttamento consapevole delle risorse locali.

Michela Prati è nata a Orbetello 45 anni fa, sposata con Andrea e mamma di Emma. Per molti anni ha collaborato con diverse agenzie immobiliari, nel 2013 con Anna Maria dà vita all’agenzia Aemme Immobiliare, oggi presente ad Albinia e Orbetello.