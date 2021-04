Riaperture, Chiavetta: “Comune immobile, servono norme per tutelare bar e ristoranti”

“Le difficoltà dei bar e ristoranti non posso e non devono essere affrontate con una superficiale solidarietà a parole. Il nuovo decreto del Governo Draghi offre delle opportunità che vanno colte immediatamente“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello, e Alessandro Ragusa.

“Nel decreto si consente che gli avventori si potranno sedere nei tavolini all’aperto di bar e ristoranti a pranzo e a cena, questo è un dato di fatto da cui ripartire e favorire in tutti i modi possibili – continua la nota -. Visto l’estremo ritardo della Giunta comunale nell’approvazione degli strumenti urbanistici, serve una variante semplificata anticipatoria che consenta l’installazione delle strutture di accoglienza esterne per permettere alla cittadinanza, agli esercenti e ai turisti di riconquistare un pezzo di normalità quotidiana. Il Comune non può brillare per immobilismo come sta facendo”.

“Garantire al mondo dell’accoglienza tutte le occasioni per lavorare è un dovere di tutti e in particolare delle istituzioni locali. Per farlo servono scelte chiare e utili che con facilità consentano l’occupazione di spazi esterni. Il nostro regolamento urbanistico non prevede la realizzazione di queste strutture e gli esercenti saranno costretti dunque ad attrezzarsi chiedendo un aumento della concessione del suolo pubblico – termina il comunicato -. Bisogna agire subito, semplificare, favorire concretamente i ristoratori. Il tempo delle chiacchiere è finito“.