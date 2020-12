“L’italiana in Algeri”: la musica di Rossini chiude la prima parte della stagione teatrale

Gioachino Rossini chiude la prima parte della stagione teatrale 2020/2021 dei Teatri di Grosseto.

Il calendario organizzato dal Comune di Grosseto con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus prevede un nuovo spettacolo al Teatro degli Industri, mercoledì 16 dicembre alle 21, con “L’italiana in Algeri” di Angelo Anelli, con la musica di Gioachino Rossini e la riduzione per marionette di Eugenio Monti Colla.

Lo spettacolo sarà in streaming sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official”: per ricevere il link e assistere all’evento occorre inviare una mail a teatridigrosseto@gmail.com (il link per seguire la diretta streaming verrà inviato un’ora prima dall’inizio dello spettacolo alla mail indicata al momento della prenotazione).

Lo spettacolo

Questo dramma giocoso in due atti su libretto di Angelo Anelli vide la sua prima rappresentazione a Venezia nel 1813 e si dice sia stato messo in musica da Gioachino Rossini in soli ventisette giorni. Il grande compositore riuscì a dare nuova vitalità e a rinnovare i cliché della farsa e degli schemi buffi, da troppo tempo cristallizzati nell’opera comica italiana, trattandoli con virtuosismo e realismo comico. Con questo allestimento la “Compagnia Carlo Colla & figli” amplia il proprio repertorio lirico che già comprende Monteverdi, Melani, Haydn, Hendel, Cimarosa, Verdi, Ponchielli e Puccini.

Le scene e le luci sono di Franco Citterio, i costumi di Cecilia Di Marco e Maria Grazia Citterio, sono realizzati dalla sartoria dell’associazione Grupporiani. I marionettisti sono Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco, Pietro Monti, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette. Le apprendiste marionettiste sono Veronica Lattuada, Michela Mantegazza. L’edizione discografica è diretta da Claudio Scimonel, la riduzione musicale è a cura di Danilo Lorenzini e i collaboratori musicali sono Giustina Gueli, Daniele Sozzani Desperati. Direzione tecnica di Tiziano Marcolegio, regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin, produzione dell’associazione Grupporiani.

Lo spettacolo ha debuttato a luglio 2019 al Teatro Rossini di Pesaro come anteprima del “Rossini opera festival”.