Strada provinciale Gavorranese: a breve l’intervento di messa in sicurezza

“Abbiamo accolto con favore l’appello arrivato da Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, e Giacomo Signori, consigliere comunale a Gavorrano“.

A dichiararlo sono il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e Marco Biagioni, consigliere con delega alla viabilità.

“A loro e a tutti i cittadini vogliamo assicurare che i lavori, già in previsti all’interno del progetto generale di manutenzione delle strade di competenza dell’Up area Nord per l’anno 2019/2020, partiranno presto – spiegano Vivarelli Colonna e Biagioni –: a maggio di quest’anno è stato dato carico alla ditta e contiamo di procedere con l’intervento per la fine dell’estate“.

Il progetto prevede, per quanto riguarda il centro abitato di Caldana, il rifacimento della pavimentazione della Strada provinciale 82 “Gavorranese” nel tratto interno al centro abitato per una lunghezza complessiva di circa 700 metri. L’intervento sarà eseguito mediante parziale fresatura della pavimentazione esistente, successiva posa in opera di pavimentazione bitumata e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.