Lavori dell’Acquedotto del Fiora: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Oggi pomeriggio, lunedì 16 maggio, a partire dalle 15, attenzione alle modifiche alla circolazione in via Caravaggio per un intervento di sostituzione della condotta idrica per conto di Acquedotto del Fiora spa. La conclusione dei lavori è prevista entro le 20 di martedì 17 maggio.

Queste le modifiche al traffico: