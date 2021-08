Incidente sull’Aurelia, scontro tra due auto: muore donna di 82 anni, quattro feriti

Incidente mortale sull’Aurelia, all’altezza di Capalbio.

Intorno alle 17 di oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

A causa dell’impatto, è morta una donna di 82 anni, di Roma, mentre un ragazzo di 14 anni e una donna di 23 anni sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso.

Infine, due uomini, di cui uno di 42 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da un’ambulanza del 118.