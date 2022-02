Inaugurato il rinnovato distretto sanitario: ospita sala prelievi ambulatorio medico

E’ stato inaugurato oggi il rinnovato distretto sanitario di Montiano, con l’ambulatorio del medico di medicina generale e la sala per i prelievi.

Presenti, insieme al sindaco di Magliano Diego Cinelli e alla vice Mirella Pastorelli, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso, il direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est Simona Dei e il direttore sanitario del Distretto sanitario Roberta Caldesi.

“Il nuovo presidio – sostiene il sindaco Cinelli – è una risposta importante per il territorio, non solo per Montiano, ma anche per le campagne limitrofe. E’ stato fatto un ottimo lavoro nella ristrutturazione del centro prelievi e dell’ambulatorio. Un intervento atteso da anni, di cui oggi i cittadini possono finalmente fruire“.