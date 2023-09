Via Almirante, il Pd: “Delusi dalla decisione, sono mancati coraggio e sensibilità”

Grosseto. “Su via Almirante a Grosseto la Prefettura avrebbe dovuto dimostrare una maggiore sensibilità: avrebbe dovuto valutare con maggiore obiettività ogni aspetto della vicenda e prendere in considerazione il parere negativo della’ Deputazione di storia patria per la Toscana’, come indicato peraltro nella risposta all’interrogazione parlamentare”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono l’onorevole Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Demetrio Cozzupoli, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Grosseto, Leonardo Marras, assessore regionale, Davide Bartolini, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Grosseto, Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, Donatella Spadi, consigliere della Regione Toscana per il Pd.

“La pacificazione non si impone con la toponomastica, ma con il rispetto di tutte le posizioni politiche e non dimenticando fatti tragici causati dalla violenza nazista e fascista. E’ infatti inevitabile che questa indicazione finirà con alimentare polemiche e divisioni tra la comunità cittadina creando ripercussioni di carattere sociale e politico – termina la nota -. Siamo rimasti francamente delusi da questa decisione contro la quale continueremo a batterci: presenteremo a tutti i livelli istituzionali atti per impedire che la storia venga riscritta con l’avallo dei rappresentanti territoriali di Governo e Ministero dell’Interno”.