“Piano solo tour”: anticipato il concerto di Giovanni Allevi alla Cava di Roselle

Grosseto. È anticipato a giovedì 5 settembre, sempre alle 21.15, il concerto di Giovanni Allevi alla Cava di Roselle, organizzato da Ad Arte Spettacoli.

Per questioni organizzative legate al “Piano solo tour”, che porta il pianista e compositore italiano in varie tappe lungo tutto lo Stivale, si è reso necessario anticipare il concerto in Maremma.

Rimane invariato l’orario di inizio del concerto, le 21.15, così come la data in cui sul circuito TicketOne saranno disponibili le prevendite: dalle 12 di domani, lunedì 10 giugno, infatti, sarà possibile acquistare il proprio posto al costo di 35 euro, più diritti di prevendita, nel primo settore e di 30 euro, più diritti di prevendita, nel secondo settore.

Il concerto

Con il “Piano solo tour” Giovanni Allevi presenta live i brani della sua ultima opera musicale, uniti a pezzi più celebri della sua carriera, per pianoforte solo. Attraverso le note e le melodie che sa creare, il maestro Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, toccando le più varie sfaccettature, e arrivando alla più sublime: l’estasi.

Per informazioni: tel. 055.2001143