“Gli Shakespeare di Zeffirelli”: lo spettacolo in scena nella sede della Pro Loco

Grosseto. Sabato 23 settembre, alle 21.00, in occasione della “Notte visibile della cultura”, nella sede della Pro Loco di Grosseto (in piazza del Popolo, sulle Mura medicee) andrà in scena “Gli Shakespeare di Zeffirelli”, storytelling biografico a cura di Giacomo Moscato.

L’attore e regista grossetano, in modo suggestivo e coinvolgente, ripercorrerà le vicende personali e artistiche che hanno portato il maestro Franco Zeffirelli alla creazione dei suoi tre celebri film shakespeariani: “La bisbetica domata” (1967); “Romeo e Giulietta” (1968) e “Amleto” (1990). L’evento, fortemente voluto della Pro Loco di Grosseto, vuole essere anche un omaggio al grande regista fiorentino in occasione del centenario della sua nascita.

Ingresso gratuito.

Lo spettacolo

Franco Zeffirelli è stato uno degli artisti italiani più famosi e prolifici della scena internazionale del Novecento e dei primi anni Duemila; grazie alle sue regie in campo cinematografico, teatrale e operistico, il suo genio si è fatto conoscere in tutto il mondo, portandolo a collaborazioni di raro prestigio: Luchino Visconti, Maria Callas, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Giancarlo Giannini, William Hurt, Jeremy Irons, Judi Dench, Placido Domingo, Cher sono solo alcune delle star di fama mondiale con cui il regista fiorentino ha intrecciato le sue vicende personali e artistiche.

Questo storytelling ripercorre la sua straordinaria biografia e si sofferma, in modo particolare, sulle circostanze che lo hanno portato alla creazione dei suoi tre celebri film shakespeariani: “La bisbetica domata” (1967); “Romeo e Giulietta” (1968) e “Amleto” (1990).