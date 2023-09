“Idee in movimento”: il progetto di rigenerazione urbana presentato alla Notte visibile della cultura

Grosseto. Selezionato come secondo miglior progetto dall’Unione delle province italiane (Upi), “Idee in movimento” è un intervento promosso dalla Provincia di Grosseto, insieme alle cooperative Uscita di Sicurezza, Quadrifoglio e Giocolare e alle associazioni l’Altra Città e Uisp Grosseto per coinvolgere giovani dai 14 ai 25 anni in progetti di rigenerazione urbana.

Gli interventi hanno interessato varie aree del territorio provinciale e saranno illustrati, insieme al percorso fatto, sabato 23 settembre nel corso della Notte visibile della cultura.

Durante l’iniziativa promossa da Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura, operatori e ragazzi saranno presenti, dalle 18 alle 24, al Polo della Conoscenza, in piazza Indipendenza, per raccontare il percorso fatto, anche con l’ausilio di foto e video.

Il progetto

Sì, perché con “Idee in movimento” sono tanti gli interventi che hanno visto i giovani partecipare per ridefinire l’uso di alcuni spazi urbani e organizzare attività: sono stati, ad esempio, realizzati con percorsi di street art due murales ad Arcidosso e Ribolla e si è promosso a Grosseto, Orbetello e Arcidosso l’avvio del baskin, una forma inclusiva di basket che mette insieme persone disabili e non, coinvolgendo le associazioni Gea Basketball Grosseto, Basket 2000 Arcidosso, Pallacanestro Costa d’Argento e molte altre associazioni che operano nel Grossetano.

Tutte iniziative volte a favorire il benessere sociale e contrastare l’isolamento e il disagio giovanile attraverso azioni di rafforzamento e sviluppo dell’empowerment personale dei ragazzi e della “comunità educante”. Il progetto “Idee in movimento” prosegue il 30 settembre con un evento al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto e il 7 ottobre con un appuntamento a Orbetello.