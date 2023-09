Su il sipario sulla stagione teatrale: tutte le informazioni su spettacoli, abbonamenti e biglietti

Grosseto. Quattordici titoli per un totale di diciotto appuntamenti nei due teatri cittadini: il Teatro degli Industri e il Teatro Moderno. La stagione 2023/2024 dei teatri di Grosseto propone un programma multidisciplinare con prosa, musica e danza, arricchito da autori e interpreti di primo piano della scena nazionale e internazionale.

Lodo Guenzi, Violante Placido, Ninni Bruschetta, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Alessandro Benvenuti, Emilio Solfrizzi, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Angela Finocchiaro, la Compagnia Opus Ballet, Lella Costa, Ottavia Piccolo sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della cultura come primo circuito multidisciplinare in Italia per il 2023).

“Siamo soddisfatti del cartellone di questa stagione teatrale – sottolinea l’assessore comunale alla cultura, Luca Agresti -, che rappresenta uno dei momenti più alti dal punto di vista culturale per Grosseto. Gli spettacoli non si sono fermati neanche durante il lockdown per il covid, anche grazie al supporto di Fondazione Toscana Spettacolo, che riesce sempre ad essere in sintonia con il pubblico cittadino. Ringrazio tutto il gruppo che lavora per il sistema cultura: un team motivato, forte, che è consapevole dell’importanza di questo ambito”.

“E’ stato fatto un lavoro eccellente sulla cultura – aggiunge Anna Bonelli, funzionario del servizio Cultura del Comune di Grosseto -. Il nostro gruppo è supportato e stimolato dall’assessore Agresti, lavoriamo con entusiasmo 12 mesi all’anno”.

“Ringrazio il Comune di Grosseto per la vicinanza e la sintonia – dichiara la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta –. Entrambi vogliamo diffondere la cultura attraverso il teatro e il nostro lavoro di squadra è fondamentale. Cerchiamo di accontentare le aspettative di un pubblico attento e affezionato, che per la scorsa stagione teatrale ha risposto in modo entusiasmante: c’è stato, infatti, un aumento degli spettatori e della sottoscrizione degli abbonamenti rispetto anche al 2019, anno che ha preceduto l’arrivo del covid”.

Il programma

Ad aprire la stagione 2023/24, sabato 4 e domenica 5 novembre (alle 21.00, come per tutti gli altri spettacoli), al Teatro degli Industri, sarà Lodo Guenzi, protagonista dello spettacolo “Trappola per topi” di Agatha Christie, per la regia di Giorgio Gallione.

Giovedì 30 novembre al Teatro Moderno arriva “1984” di George Orwell, diretto da Giancarlo Nicoletti, con Ninni Bruschetta, Giancarlo Commare e Violante Placido.

Lunedì 11 dicembre al Teatro degli Industri, in occasione della Giornata mondiale del tango, va in scena lo spettacolo fuori abbonamento “Tango senza confine”, con Riccardo Taddei, (fisarmonica), Teodora Ristic (pianoforte), Cécile Bruned, (flauto), Monica Nicoara, (voce), Dario Epifani (contrabbasso).

La stagione prosegue al Teatro degli Industri venerdì 15 dicembre. Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, portano in scena”I ragazzi irresistibili” di Neil Simon.

Ancora, al Teatro degli Industri, lunedì 8 e martedì 9 gennaio, Alessandro Benvenuti è il protagonista di “Falstaff a Windsor”. Lo spettacolo, adattato e diretto da Ugo Chiti, è liberamente tratto da “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare.

Venerdì 19 gennaio la stagione si sposta al Teatro Moderno, dove Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli portano sul palco “L’anatra all’arancia” di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, per la regia di Claudio Greg Gregori.

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, Giuliana De Sio e Alessandro Haber arrivano al Teatro degli Industri con “La signora del martedì” di Massimo Carlotto.

Il programma prosegue al Teatro degli Industri venerdì 2 febbraio con lo spettacolo “Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere”, portato in scena da Melania Giglio.

Martedì 6 febbraio al Moderno è il momento de “Il calamaro gigante”, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

Al Teatro degli Industri, venerdì 16 febbraio, Lella Costa ed Elia Schilton portano in scena “Le nostre anime di notte”. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, è diretto da Serena Sinigaglia.

La letteratura è di nuovo protagonista, martedì 27 febbraio: per la regia di Alessandro Di Murro, al Teatro degli Industri arriva “Finzioni”, lo spettacolo dedicato al pensiero dello scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges.

La stagione torna al Teatro Moderno venerdì primo marzo: in programma la commedia di Coline Serreau “Tre uomini e una culla”, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana.

Spazio alla danza, sabato 9 marzo, al Teatro degli Industri, Cob – Compagnia Opus Ballet presenta “Le quattro stagioni”: coreografie di Aurelie Mounier su musiche di Antonio Vivaldi.

Ultimi appuntamenti in stagione, sabato 16 e domenica 17 marzo, al Teatro degli Industri. Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo portano in scena “Cosa Nostra spiegata ai bambini”, di Stefano Massini.

Campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro degli Industri con le seguenti modalità.

Da giovedì 21 settembre telefonando al numero 334.1030779 (orario di ufficio) o inviando una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento (riconferme e nuovi abbonati) alla stagione teatrale 2023/2024.

La riconferma dell’abbonamento (previo appuntamento) è fissata dal 2 al 13 ottobre. Per la riconferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della stagione 2022/2023.

La riconferma abbonamento con il cambio di poltrona (previo appuntamento) è fissata dal 16 al 17 ottobre. Qualora non fossero disponibili posti di gradimento sarà possibile rinnovare l’abbonamento nel posto assegnato durante la scorsa stagione.

Nuovi abbonamenti (previo appuntamento) dal 23 al 31 ottobre.

Abbonamenti

4 spettacoli – Teatro Moderno:

“1984”, “L’anatra all’arancia”, “Il calamaro gigante”, “Tre uomini e una culla”

I settore di platea: intero 89 euro, ridotto 82 euro

II settore di platea e galleria: intero 79 euro, ridotto 65 euro

8 spettacoli – Teatro degli Industri:

“Trappola per topi” (4 novembre), “I ragazzi irresistibili”, Falstaff a Windsor” (8 gennaio), “La signora del martedì” (26 gennaio), “Amy Winehouse”, “Le nostre anime di notte”, “Finzioni”, “Cosa nostra spiegata ai bambini” (16 marzo).

Platea e palchi centrali: intero 133 euro, ridotto 119 euro

Palchi laterali A: intero 119 euro, ridotto 105 euro

Palchi laterali B e loggione: 99 euro

5 spettacoli – Teatro degli Industri:

“Trappola per topi” (5 novembre), “Falstaff a Windsor” (9 gennaio), “La signora del martedì” (27 gennaio), “Le quattro stagioni”, “Cosa nostra spiegata ai bambini” (17 marzo).

Platea e palchi centrali: intero 87 euro, ridotto 78 euro

Palchi laterali A: intero 78 euro, ridotto 69 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 65 euro

Completo 8+4:

8 spettacoli al Teatro degli Industri

“Trappola per topi” (4 novembre), “I ragazzi irresistibili”, “Falstaff a Windsor” (8 gennaio), “La signora del martedì” (26 gennaio), “Amy Winehouse”, “Le nostre anime di notte”, “Finzioni”, “Cosa nostra spiegata ai bambini” (16 marzo)

4 spettacoli al Teatro Moderno

“1984”, “L’anatra all’arancia”, “Il calamaro gigante”, “Tre uomini e una culla.

Costo dell’abbonamento somma tra le seguenti soluzioni

Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 123 euro, ridotto 110 euro

Palchi laterali A: intero 110 euro, ridotto 97 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 92 euro

Teatro Moderno

I settore di platea: intero 82 euro, ridotto 76 euro

II settore di platea e galleria: intero 73 euro, ridotto 60 euro

Completo 5+4

5 spettacoli al Teatro degli Industri:

“Trappola per topi” (5 novembre), “Falstaff a Windsor” (9 gennaio), “La signora del martedì” (27 gennaio), “Le quattro stagioni”, “Cosa nostra spiegata ai bambini” (17 marzo)

4 spettacoli al Teatro Moderno:

“1984”, “L’anatra all’arancia”, “Il calamaro gigante”, “Tre uomini e una culla”

Costo dell’abbonamento somma tra le seguenti soluzioni

Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 80 euro, ridotto 72 euro

Palchi laterali A: intero 72 euro, ridotto 64 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 60 euro

Teatro Moderno

I settore di platea: intero 82 euro, ridotto 76 euro

II settore di platea e galleria: intero 73 euro, ridotto 60 euro

Speciale Giovani 3+1 (riservato under 30 studenti scuole medie/superiori)

3 spettacoli Teatro degli Industri: “Trappola per topi” (5 novembre), “Falstaff a Windsor” (9 gennaio), “Cosa nostra spiegata ai bambini” (17 marzo)

1 spettacolo al Teatro Moderno: da definire

Posto unico 20 euro

Vendita dei biglietti

Dal 2 novembre fino al giorno antecedente ogni rappresentazione, sul sito https://comunegrosseto.ticka.it; dal 4 novembre, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle ore 19 alle ore 21

Costo dei biglietti

Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 20 euro, ridotto 18 euro

Palchi laterali A: intero 18 euro, ridotto 16 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 15 euro

Teatro Moderno

I settore di platea: intero 24 euro, ridotto 22 euro

II settore di platea e galleria: intero 22 euro, ridotto 20 euro

Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop: Teatro degli Industri e Teatro Moderno biglietto posto unico 8 euro

Speciale Università della Toscana (riservato ai possessori della Carta Studente della Toscana): al Teatro degli Industri e al Teatro Moderno biglietto posto unico al costo di 8 euro

Carta del Docente e 18App

Il Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus sono esercenti accreditati, quindi è possibile utilizzare i voucher del Bonus docenti e 18app per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli inseriti nella stagione.

Modalità:

• sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione web del MiC (studenti: www.18app.it; docenti: cartadeldocente.istruzione.it);

• deve essere generato il voucher per l’importo scelto, corrispondente al prezzo del titolo d’accesso che si intende acquistare;

• il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher in formato cartaceo o su supporto informatico (il voucher è nominativo e non cedibile);

• la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà validato e l’importo scalato dal bonus del cliente. Importante: per istruzioni del ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo del singolo biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi biglietti, devono essere presentati tanti voucher quanti sono i biglietti che si intende acquistare.

Modalità di acquisto

Si accettano le seguenti modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard. È possibile acquistare con bonifico bancario solo con prenotazione telefonica al 334.1030779. I singoli biglietti che vengono smarriti devono essere necessariamente riacquistati.

Il teatro per tutti

Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori diversamente abili contattare il numero 334.1030779, o inviare una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it. I biglietti per le persone disabili non deambulanti sono gestiti esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria la prenotazione telefonica il giorno prima dell’evento e comunque non oltre le ore 12 del giorno dello spettacolo al seguente numero: 334.1030779.

Riduzioni

Over 60, UniCoop Tirreno (socio/socia), Conad (possessore tessera), Etruria società cooperativa (possessori carta club), Automobile Club Grosseto (iscritto/iscritta), Associazione nazionale delle Università della Terza Età di Grosseto (iscritto/iscritta), Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri, iscritti Gus – Giornalisti ufficio stampa Toscana, Fita Federazione italiana teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti della Provincia di Grosseto, soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera base, la tessera plus e la tessera under 30.

Gli aventi diritto alle suddette riduzioni/agevolazioni al momento dell’acquisto del biglietto o dell’abbonamento dovranno presentare un documento di identità o la tessera di iscrizione all’ente e/o all’associazione di appartenenza. Al momento dell’ingresso nella sala teatrale il personale del teatro potrà richiedere l’esibizione di un documento che attesti la validità della riduzione. Dove i dati non dovessero corrispondere alla categoria degli aventi diritto alla riduzione di prezzo, sarà inibito l’accesso alla sala teatrale e il possessore del biglietto sarà invitato a recarsi in biglietteria per la conversione a prezzo intero del medesimo.

Informazioni

La direzione si riserva la facoltà di modificare il programma se necessario e non si assume responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e nei programmi annunciati a causa di motivi tecnici o di forza maggiore. Non si effettua la riconferma degli abbonamenti Giovani. Ogni formula di abbonamento resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sulle relative combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. Si accettano carte bancomat e carte di credito.

I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente per le date indicate sugli stessi. Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti e gli abbonamenti acquistati non possono essere annullati, modificati o rimborsati per alcunaa ragione esterna e indipendente dal teatro. Sono validi esclusivamente per la/le data/e e gli orari indicati sugli stessi; si consiglia pertanto di controllarne la correttezza al momento dell’acquisto. Il titolo deve essere esibito integro e in originale e deve essere conservato per tutta la durata dello/degli spettacolo/i.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

Si informa il pubblico che, a spettacolo iniziato, non sempre è consentito l’accesso in sala. Gli spettatori in ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il primo intervallo per raggiungere il proprio posto. Qualora l’evento non preveda intervallo e, a discrezione del teatro, venga consentito l’ingresso oltre l’orario massimo previsto, non sarà garantito il posto assegnato e lo spettatore dovrà accomodarsi dove indicato dal personale di sala, anche se in un posto di prezzo inferiore.

Informazioni: cell. 334.1030779, e- mail info@teatridigrosseto.it

Teatro degli Industri

Via Mazzini, 101/103

Biglietteria Teatro degli Industri: tel. 0564.488064

Teatro Moderno

Via Tripoli, 33/35

Biglietteria Teatro Moderno: tel. 0564.22429

Le biglietterie di entrambi i teatri sono aperte dalle 19 alle 21 nei giorni di spettacolo. Per informazioni comune.grosseto.it o toscanaspettacolo.it.