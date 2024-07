Treno fermo per un problema tecnico con 350 persone a bordo: attivata la Protezione civile

Aggiornamento ore 18.55: Rfi sta facendo arrivare sul posto un Intercity in cui trasferire tutte le persone attualmente ancora sopra il treno ad alta velocità. Passeggeri e addetti saranno così portati alla stazione più vicina, cioè Braccagni, e da lì verrà messo a punto il piano per far proseguire il viaggio.

Oltre a Protezione civile, Misericordia, Croce Rossa e ambulanze, sono sul luogo del guasto ferroviario anche i Vigili del Fuoco.

Grosseto. Dalle 16 circa di questo pomeriggio un treno ad alta velocità è fermo per un problema tecnico tra Braccagni e Giuncarico. A bordo circa 350 persone tra passeggeri e personale addetto.

È attivo il servizio di Protezione civile comunale di Grosseto e sono state coinvolte le realtà associative del mondo del volontariato locale (Misericordia e Croce Rossa). A breve sarà garantita una fornitura di acqua a tutte le persone che si trovano a bordo del mezzo. Sul posto sta arrivando anche un’ambulanza: pare manchi l’aria condizionata.

Notizia in aggiornamento

Foto di archivio