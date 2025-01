Servizio civile: il Centro nazionale per il volontariato cerca un giovane

Grosseto. Nuove opportunità per ragazze e ragazzi con l’apertura del bando per il Servizio civile universale.

E’ possibile mandare la domanda di iscrizione entro e non oltre le 14.00 del 18 febbraio attraverso il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it

Il bando si rivolge ai giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, i quali potranno intraprendere l’esperienza del servizio civile in una sede messa a disposizione dal Centro nazionale per il volontariato sulla provincia di Grosseto (un posto disponibile).

La durata del servizio è di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali. Ciascun volontario avrà diritto ad un rimborso spese mensile di 507,30 euro, un’opportunità che rappresenta un primo passo verso il mondo del lavoro.

Per facilitare la scelta e la compilazione della domanda del servizio civile universale, il Cnv organizza e partecipa ad incontri di promozione sul territorio.

Le date degli incontri possono essere consultate al seguente link: https://www.centrovolontariato.net/2024/12/servizio-civile-universale-apertura-bando-2/