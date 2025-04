Lavori per la rimozione del vecchio ponte: chiuso un tratto della Maremmana

Grosseto. Giovedì 10 aprile, a partire dalle 20, durante la notte e fino al termine dei lavori previsto per la mattina dell’11 aprile, la Provincia di Grosseto ha ordinato la chiusura della Strada regionale 74 Maremmana al km 30+500 in corrispondenza del ponte sul torrente Ponte Lungo, in prossimità del centro abitato di Manciano.

La chiusura è necessaria per la rimozione di una porzione dell’impalcato del “vecchio” ponte, adiacente a quello di recente realizzazione.

Una volta effettuato l’intervento, si procederà alla ricostruzione dello stesso. Durante le attività di ricostruzione il transito dei veicoli avverrà, in regime di senso unico alternato, senza limitazione di carico, sul nuovo ponte di recente ultimazione.

Le deviazioni

Durante le ore di chiusura, gli utenti provenienti dalle due direzioni di marcia verranno deviati principalmente sulle Strade provinciali 94 Sant’Andrea, 146 Aquilaia e 159 Scansanese.

Al fine di indirizzare i singoli utenti verso gli itinerari più brevi, in base alle proprie destinazioni, la Provincia di Grosseto ha predisposto un piano di presidio dei punti sensibili del tracciato, ricorrendo al personale interno dell’Area viabilità e Protezione Civile e anche alle associazioni della provincia facenti parte del Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile.