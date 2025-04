“Puliamo il mondo”: il Comune aderisce all’iniziativa di Legambiente, come partecipare

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce a “Puliamo il mondo” 2025, iniziativa promossa da Legambiente.

Si tratta dell’edizione italiana di “Clean up the world”, che si terrà dal 19 al 21 settembre prossimi. La tre giorni vanta il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Unione province d’Italia.

“Puliamo il mondo” si svolge ogni anno da oltre 30 anni in più di 130 stati con la partecipazione di milioni di volontari che testimoniano l’impegno globale per la salvaguardia del nostro pianeta.

In Italia la manifestazione coinvolge tanto le sfere pubbliche quanto quelle private, costituendo un’opportunità per scendere in campo e collaborare per la tutela dell’ambiente: tre giorni di volontariato ambientale con tanti appuntamenti lungo la penisola per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dall’incuria e dall’abbandono, con lo scopo di restituire alle comunità luoghi più puliti, accoglienti e inclusivi.

Per aderire c’è tempo fino al 30 giugno 2025, basta compilare l’apposito modulo online sul sito https://puliamoilmondo.it/registrazione/.