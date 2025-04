Caso residenze, l’opposizione: “Il sindaco ammette di non aver pagato Imu e Tari, si dimetta”

Follonica (Grosseto).“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il Sindaco ha ammesso indirettamente di non aver pagato l’Imu e la Tari, due imposte fondamentali per il funzionamento della macchina comunale, avendo avuto una residenza non corrispondente alla sua reale dimora. Una verità che noi avevamo già denunciato da tempo e che solo ora viene confermata, a fronte della pressione politica e istituzionale che abbiamo esercitato”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di opposizione di Pd, Follonica a Sinistra, Andrea Pecorini Sindaco.

“Se non avessimo sollevato questa grave vicenda, tutto sarebbe stato insabbiato – continua la nota -. Il sindaco non avrebbe mai pagato il dovuto, né tantomeno confessato le proprie mancanze. È evidente che la sua azione non è frutto di senso civico o responsabilità, ma solo il risultato di una pressione politica e pubblica che non poteva più essere ignorata. Cosa sarebbe successo se non avessimo acceso i fari su questa questione? Avrebbe eluso i tributi per tutto il mandato? Cosa ne è stato delle agevolazioni fiscali di cui avrebbe usufruito? Sono state restituite allo Stato? È vergognoso che il primo cittadino abbia scelto di raccontare la propria versione dei fatti a porte chiuse, sottraendosi al giudizio diretto dei cittadini. È ancor più grave che abbia preferito una comunicazione unilaterale, eludendo ogni possibilità di confronto e contraddittorio, come se la verità potesse essere raccontata a senso unico”.

“A questo punto, ci chiediamo se non si ponga anche un ulteriore problema di compatibilità con la carica: avendo dichiarato una residenza che oggi si rivela fittizia, il sindaco era effettivamente eleggibile? È un dubbio grave e fondato, che va chiarito immediatamente, anche nelle sedi opportune – prosegue il comunicato -. Se la sua candidatura si basava su una falsa dichiarazione, l’intera legittimità del suo mandato viene messa in discussione e ci farebbe piacere conoscere l’opinione dell’assessore alla legalità Poggetti. Inoltre, da alcune verifiche preliminari emergono dubbi su altri componenti della Giunta, in merito a possibili false residenze o manovre per eludere i tributi locali. Se confermati, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio sistema volto a sottrarsi agli obblighi fiscali che ogni cittadino è tenuto a rispettare. Un fatto gravissimo, che richiede trasparenza immediata e un’indagine approfondita”.

“Per tutte queste ragioni, riteniamo che non vi siano più le condizioni per la permanenza del sindaco alla guida della città. Il suo comportamento ha minato la fiducia nelle istituzioni e ha compromesso il principio di equità fiscale che ogni amministratore dovrebbe rispettare per primo. Chiediamo con forza le dimissioni immediate del sindaco – termina la nota -. La città merita trasparenza, legalità e rispetto”.

Primavera Civica: “Il Sindaco ammetta le sue responsabilità e si dimetta”

“Dopo oltre un mese dalla nostra prima richiesta, sollevata dalle preoccupazioni dei cittadini riguardo presunte irregolarità nella gestione delle seconde case, abbiamo finalmente ricevuto risposte dal primo cittadino, risposte che riteniamo decisamente deludenti – spiega in una nota Primavera Civica -. Speravamo che le voci sulla ‘doppia residenza’ del sindaco fossero infondate e per questo avevamo chiesto a lui e al presidente del Consiglio comunale di chiarire pubblicamente la regolarità della posizione di tutti gli amministratori e dei consiglieri, indipendentemente dalla loro appartenenza. Invece, dopo un mese di silenzi assordanti e colpevoli, articoli sulla stampa locale e una richiesta di chiarimenti in Consiglio comunale, le risposte sono arrivate in una seduta a porte ‘chiuse’ (forse per vergogna), negando ai cittadini il diritto di conoscere la verità su una questione che è al centro del dibattito pubblico da settimane, sui giornali e ‘in piazza’”.

“Dalle dichiarazioni alla stampa, abbiamo appreso che il sindaco ha ammesso le sue responsabilità, correggendo la sua posizione ‘in nome della correttezza’ – prosegue il comunicato –. Tuttavia, alcune domande restano senza risposta: perché agire solo ora, dopo le prese di posizione delle opposizioni e le pressioni della cittadinanza? Buoncristiani ha pagato il dovuto per le forti pressioni esterne o perché si è finalmente reso conto che la legge è uguale per tutti? Se nella precedente seduta si dichiarava ‘sereno’, cosa lo ha spinto a sanare la situazione solo quando i cittadini hanno preteso chiarezza? Come può affermare che ‘nulla è cambiato relativamente alla legittimità della mia situazione’ dopo aver ammesso le proprie responsabilità e saldato quanto dovuto al Comune per regolarizzare, almeno economicamente, la sua posizione? Se è vero quanto riportato dalla stampa, che il tema delle ‘finte residenze’ non riguarda solo il sindaco, chi sono gli altri eventuali amministratori coinvolti? Dovremo aspettare ancora un altro mese per avere risposte, magari sempre a porte chiuse?”

“Ci sembra che il sindaco Buoncristiani stia attraversando un periodo di confusione totale, tanto è visibilmente provato e frustrato da questa vicenda. Per Primavera Civica, sull’etica nella politica non si fanno sconti. Non si può minimizzare quanto accaduto o chiedere di ‘guardare avanti’ senza affrontare seriamente le responsabilità di un qualsiasi amministratore, a maggior ragione se si tratta proprio del sindaco. I silenzi, i ritardi e le omissioni hanno compromesso il rapporto di fiducia tra il sindaco e i cittadini di Follonica. La presunta ventata di novità portata dalla nuova amministrazione si è rivelata questa? Vorremmo sapere, su questo tema, i cui risvolti legali sono ancora da definire, cosa pensano tutti i partiti della maggioranza, che a braccetto con la Giunta continuano a governare. Alla luce di quanto emerso, chiediamo al sindaco di compiere l’unico gesto coerente con il suo comportamento: dimettersi. Intanto la notizia si gonfia e arriva sulle pagine dei giornali regionali e nazionali – termina il comunicato -. Se il sindaco spera, come dichiarato alla stampa, che ‘questa giornata segni la fine di questa triste vicenda’, sappia invece che proprio questa giornata segna, con l’ammissione della propria responsabilità, l’inizio di una vicenda che rappresenta una vergogna per tutta Follonica”.