Torna il Festival del Cavallo: l’ippodromo del Casalone riapre le porte ai grossetani

Grosseto. Quando il sogno incontra la realtà. Il Festival del Cavallo sta tornando con un’edizione completamente rinnovata, nata da una volontà ideata per uno scopo specifico: far rivivere il mondo dei cavalli nel capoluogo maremmano attraverso l’inclusione.

Manifestazione che rientra negli eventi di celebrazione dei 165 anni della testata giornalistica La Nazione. Un mondo talmente affascinante, per quanto negli anni stia subendo una modifica della sua essenza e della sua forma, avendo creato ormai una certa disaffezione e lontananza nelle persone.

A fare da cornice a questo grande evento, ormai giunto alla sua terza edizione sarà, ed entrerà qui in gioco un luogo della memoria storica cittadina, l’ippodromo del Casalone.

Luogo che custodisce, oltre al fascino, memoria e tratti indelebili scritti nell’arco di un’epoca che ha concluso il capitolo di un’attività, quale l’ippica.

Il Casalone riaprirà il suo cancello, invece, per ospitare una manifestazione dinamica studiata per rianimarlo, per garantirgli dignità nell’ottica di conoscenza equestre, la stessa che abbraccerà vari ambiti.

Obiettivo principale coinvolgere la cittadinanza nell’evento dedicato al concetto di inclusione sociale, ciò da cui tutto è partito, dal primo pensiero per sviluppare al meglio il grande evento che aspetta la città a braccia aperte, perché è proprio questo che vuole, unire tutti, senza differenze e pregiudizi in un unico abbraccio.

Il cavallo come anello di congiunzione: sarà proprio lui, l’animale simbolo di fascino, eleganza, forza e libertà, ad unire in una manifestazione itinerante.

I tre pilastri del Festival saranno: il sociale, la passione per i cavalli e la tradizione del territorio maremmano.

Un perfetto connubio di emozioni per abbattere un muro invisibile, ma invalicabile, creatosi verso il mondo dell’equitazione, quindi attraverso la conoscenza. Sarà un viaggio alla scoperta di nuove sensazioni, pure, sincere e autentiche grazie al cavallo e a ciò che lo circonderà.

In tale occasione verrà presentata la mascotte “Sam”, ideata da Oikos Country Paradise, la quale darà voce alla manifestazione coinvolgendo tutto il pubblico dai più piccoli ai più grandi, in tre giornate itineranti.

Il padrino della manifestazione sarà il regista Giovanni Veronesi, grande nome del cinema, ma con una grande passione: iu cavalli. Sarà presente sabato e domenica al Festival del Cavallo.

Organizzatori

L’evento occuperà il primo weekend di ottobre nei giorni 4,5,6 e sarà organizzato e curato dalla Oikos Country Paradise Asd Ets e dalla Odv Engea Garibaldini volontari a cavallo unità operativa Country Paradise.

Oikos Country Paradise Asd Aps è un’associazione nata dall’idea e dalla volontà di Daniela Vignali, con il fine del recupero di animali in situazioni difficili, come maltrattamenti, scarto da attività agonistica sportiva e abbandono. Questi animali, presi nelle peggiori condizioni, sono stati abbracciati da una vera e propria famiglia, la quale ha curato ogni “ferita” visibile ad occhi nudo e invisibile, se non scovata con il cuore. Dopodiché, non si è fermata l’azione di aiuto verso il prossimo e si è espansa ed evoluta in una formula straordinaria: gli animali recuperati sono diventati i protagonisti di azioni sociali fondamentali per la comunità. Questi animali, considerati gli ultimi da chi non vuole abbattere dei pregiudizi e stereotipi, hanno avuto una seconda possibilità ma ciò che più è straordinario è come abbiano regalato una seconda possibilità a tanti altri ultimi, coloro che sono sempre stati etichettati come diversi, creando insieme un binomio d’amore indissolubile fondato sul rispetto e fiducia.

Engea garibaldini volontari a cavallo unità operativa Country Paradise è un’organizzazione nata a Grosseto, che promuove progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e di coinvolgimento della comunità locale in azioni di miglioramento della qualità ambientale.

Attualmente sono in essere i seguenti progetti: recupero e stallo di animali da cortile, in particolare cavalli provenienti da situazioni di disagio; progetti di inserimento lavorativo e in contesti di normalità di persone diversamente abili, recupero di tossicodipendenti, dropout, bullismo, isolamento sociale; protezione civile a cavallo e con i cani per bambini e adolescenti; eventi didattici al fine di trasmettere l’amore per la terra e il rispetto per gli altri e, allo stesso tempo, di stimolare la curiosità dei più piccoli; progetti didattici ed educativi; centri estivi per ragazzi e dopo scuola; laboratori per ragazzi diversamente abili.

Ecco di seguito le aree presenti:

fattoria didattica: grade attenzione per lo spazio più amato dai bambini, un luogo dove poter conoscere il mondo degli animali per poterli amare e rispettare;

fattoria verde: spazio per i più piccoli di conoscenza del mondo dei vegetali;

area street food;

ristorante;

bar;

sala convegni: sabato, alle 15, convegno sul benessere animale e domenica, alle 15, convegno sulla biodiversità;

area senior: spazio per i più grandi con torneo di burraco e scacchi, musica, ballo. La libreria Mondadori di corso Carducci a Grosseto ha ideato l’iniziativa con Dino Marchese, autore del libro “Libera nel vento. A cavallo verso Santiago de Compostela”, edito da Europa edizioni, il quale presenterà il suo libro sabato 5 ottobre alle 16:

sala museo del Casalone;

sala mostre ed esposizioni: sculture di Luca Tavarnesi e quadri di Sandra Petreni;

parterre espositivo di stand: Cemivet, con unità cinofila e ippoterapia; Distretto biologico della Maremma Toscana; Cervetti: ambulanza equina a cura di Hwc con le sue attività; scarpe e stivali fatti a mano a cura di Bastiano Pintus; prodotti e realizzazioni dell’azienda agricola Maremma vegetale e agriturismo Il Mandriolo; Agostini Alessandro – Mall Fashion; Boiocchi Luca – allevamento Leonibus Golden Retriever; Mosaico del Volontariato; Comunità del cibo Maremma e Azienda agricola; Lillastro;

area mascalcia;

mostra nazionale del cavallo maremmano;

area spettacoli (caroselli dei butteri, dressage, attacchi e ballo);

area degustazioni targata Coop;

area dimostrazione del tortello maremmano.

Questo sarà l’anno dei ritorni: verrà riassegnato il “Premio Italo Molinari”, figura strettamente legata alla Maremma che si è reso volano della conoscenza del territorio portando la tradizione locale nel mondo. Ma anche di un premio importante per la città, che cambierà nome, ma non il suo “verbo”, “sempre vicino al territorio”, con l’assegnazione del “Premio Banca Tema”, una novità che riprende ciò che è stato l’ormai passato “Premio Banca della Maremma”, che premierà il Gala dei Caroselli.

“Siamo particolarmente lieti di sostenere con forza questo fantastico evento, giunto alla sua terza edizione. Il cavallo è uno dei simboli della Maremma. La tradizione dei butteri, per esempio, affonda le proprie radici in periodi lontani, quando queste zone erano aspre e difficili da domare. Crediamo sia giusto e al tempo stesso affascinante rendere omaggio al cavallo: probabilmente non c’è luogo in Italia tanto dedito a questo splendido animale quanto la Maremma”: così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e gli assessori al bilancio e al sociale, Simona Rusconi e Maria Chiara Vazzano.

“La Provincia di Grosseto ha garantito il proprio sostegno economico al Festival del Cavallo, che riteniamo una grande occasione di promozione del territorio e delle sue tradizioni più antiche e radicate – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –, una manifestazione che rappresenta non solo un omaggio alla cultura equestre della Maremma, ma anche la strada da seguire per far appassionare sempre più persone, ed in particolare i giovani, al mondo del cavallo e all’equitazione, che nel nostro territorio trova grandi potenzialità. Quest’anno il programma è ricco e interessante, tra spettacoli equestri, esposizioni e offerta gastronomica. Davvero speciale sarà l’allestimento, per tutto il periodo della manifestazione, del Museo del Casalone, un’esposizione temporanea che vuole essere un omaggio alla storia di questo spazio simbolo della città. Invito i nostri cittadini e le famiglie a partecipare numerose”.

“Siamo onorati – afferma entusiasta la presidente dell’associazione Country Paradise, Daniela Vignali – di riaprire per il terzo anno consecutivo i cancelli di questo tempio delle tradizioni, regalando a tutta la cittadinanza e non solo, una manifestazione straordinaria che vedrà impegnati circa duecento cavalli per il Festival del Cavallo. Quello che riesce a fare la grande famiglia del Country Paradise sono veri e propri miracoli. La nostra associazione recupera animali, in particolare cavalli, provenienti nella maggior parte delle volte da comprovate realtà di maltrattamento, abbandono o semplicemente i non più voluti perché non hanno più le caratteristiche fisiche e sportive che richiede la società e in questo luogo magico trovano la loro seconda opportunità; anzi, sono loro che diventano protagonisti di azioni sociali bellissime perché aiutano i più deboli e gli emarginati ed è per questo per me un onore rappresentare questa realtà che è cresciuta enormemente negli anni. Mettersi insieme è un inizio, continuare a stare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo e quello che facciamo noi è un miracolo perché insieme si può. Vi aspettiamo numerosi, ringrazio le istituzioni, in particolare Regione Toscana, Provincia e Comune di Grosseto per la vicinanza, i nostri sponsor e tutte le realtà che hanno collaborato”.

“L’ippodromo del Casalone è una struttura storica che può ancora raccontare molto, prima di tutto del cavallo che ne è stato per anni il protagonista indiscusso – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. Ringrazio dunque gli organizzatori perché offrono la possibilità di viverlo e di conoscere meglio il cavallo, divertendosi e gustando produzioni agroalimentari di qualità. Tra le novità, la partecipazione del progetto regionale Vetrina Toscana con l’iniziativa ‘Galoppando con gusto’ tra i ristoranti aderenti della città“.

“Abbiamo deciso di essere partner della terza edizione del Festival del Cavallo in quanto crediamo che sia un’iniziativa valida per promuovere il nostro territorio e le sue tradizioni – affermano il presidente di Banca Tema, Francesco Carri, e il direttore generale Fabio Becherini -. Il ripetersi dell’iniziativa dimostra quanto questa manifestazione sia apprezzata da parte di tutti i visitatori: famiglie, appassionati o professionisti del settore. Si tratta di un progetto che valorizza le attività del nostro territorio, in cui crediamo e che per questo abbiamo deciso di sostenere. Saranno tre giorni in cui si potranno riscoprire le tipicità della cultura maremmana, assistere a spettacoli equestri, ma anche conoscere le attività di recupero a beneficio degli animali provenienti da situazioni di disagi”.

“Il quotidiano La Nazione – afferma il caposervizio de La Nazione Luca Mantiglioni – quest’anno festeggia i 165 anni di vita ed è il quotidiano più antico d’Italia. Per celebrare questo importante traguardo, che conferma il valore della testata e ne esalta la storia, nonché il ruolo che da sempre svolge nel panorama dell’informazione locale, regionale e nazionale, sono stati organizzati numerosi eventi e anche un logo speciale. Questo logo oggi compare anche al fianco della terza edizione del Festival del Cavallo al quale è stato dato il patrocinio, perché ritenuto un evento importante e significativo per l’intero territorio. Custodire i valori e le tradizioni di una terra, come quelle che la storia del cavallo in Maremma è in grado di fare, infatti, significa difendere le nostre origini e valorizzarle affinché nulla del nostro passato possa essere disperso o dimenticato. Non è certo un caso se ancora oggi i turisti associano la Maremma ai butteri, quindi ai cavalli e allo stretto legame che esiste fra l’uomo e questo splendido animale. E fra i compiti di un giornale c’è anche quello di sostenere e far conoscere iniziative come questo festival, che pone al centro di tutti gli eventi la vera essenza della nostra terra. Si fa cronaca anche rendendo attuali le storie e le tradizioni che hanno accompagnato una terra nel corso dei secoli”.

“Siamo molto soddisfatti di portare quest’anno – afferma il direttore di Anam, Paola Tonelli – numerosissime adesioni alla quarantaquattresima edizione nazionale della mostra del cavallo maremmano. Saranno oltre sessanta i puledri maremmani iscritti nelle varie categorie che si disputeranno e verranno giudicate nella giornata di sabato degli esperti di razza. La mostra è anche la seconda tappa del campionato nazionale di morfologia, qualificante per il Best in Show di Fiera Cavalli di Verona ed inoltre, faremo la pre-selezione dei puledri di due anni per l’ammissione alle prove in stazione di controllo (morfologico e sanitario) che si terranno nel 2025. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla premiazione, che avverrà domenica, dei migliori soggetti della mostra”.

Il programma

Di seguito il programma del Festival del Cavallo

Venerdì 4 ottobre:

ore 8.00: apertura dei cancelli e arrivo dei cavalli presenti alla manifestazione, con sistemazione;

ore 9.00: apertura del bar;

ore 9.00: arrivo delle scuole ed inizio delle attività per bambini e ragazzi;

dalle ore 9.30 : apertura di stand e mercatini, fattoria didattica, area dedicata alla mascalcia, area esposizione di mezzi agricoli a cura di Cervetti;

ore 12.00: apertura del ristorante e dell’area street food;

ore 16.00: inizio spettacoli equestri, con caroselli con cavalli maremmani, Pony Game, dressage, reining;

ore 17.00: partenza corteo da piazza Duomo;

ore 18.00: arrivo del corteo al Casalone, inaugurazione e taglio del nastro;

00: chiusura dei cancelli, fine della prima giornata.

Sabato 5 ottobre:

ore 8.00: apertura dei cancelli;

ore 9.00: inizio 44esima Mostra nazionale del cavallo maremmano a cura di Anam;

ore 9.00: apertura del bar;

dalle ore 9.30: apertura di stand e mercatini, fattoria didattica, area dedicata alla mascalcia, area esposizione di mezzi agricoli a cura di Cervetti;

dalle ore 10.00: apertura dell’area senior per il torneo di burraco e scacchi;

dalle ore 10.00 alle 18.30: caroselli con cavalli maremmani, Pony Game, dressage, reining, spettacolo di ballo a cura di Fa Dance Academy;

dalle ore 11.00: spazio divulgativo e attività di cucina del piatto tipico e simbolo della Maremma, a cura dell’Associazione tortello maremmano;

ore 11.30: apertura del ristorante e dell’area street food;

ore 15.00: convegno “Benessere e salute del cavallo”;

ore 16.00: presentazione del libro “Libera nel vento – A cavallo verso Santiago de Compostela”;

ore 19.00: chiusura dei cancelli e fine della seconda giornata.

Domenica 6 ottobre:

ore 8.00: apertura dei cancelli;

ore 9.00: apertura del bar;

dalle ore 9.30: apertura di stand e mercatini, fattoria didattica, area dedicata alla mascalcia, area esposizione di mezzi agricoli a cura di Cervetti;

dalle ore 10.00: apertura dell’area senior per il torneo di burraco e scacchi;

dalle ore 10.00 alle ore 18.30: caroselli con cavalli maremmani, Pony Game, dressage, monta americana, Festival a 4 zampe, spettacolo di ballo a cura di Fa Dance Academy, premiazioni di spettacoli equestri;

dalle ore 11.00: spazio divulgativo e attività di cucina del piatto tipico e simbolo della Maremma, a cura dell’Associazione tortello maremmano;

ore 11.30: apertura del ristorante e dell’area street food;

ore 15.00: convegno “Biodiversità e agricoltura sostenibile;

ore 16.00: presentazione del libro;

ore 19.00: chiusura dei cancelli e fine della manifestazione.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio oneroso di Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto, con il patrocinio di La Nazione, Azienda Usl Toscana Sud-Est, Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, M. Aleandri, Camera di Commercio della Maremma e Tirreno, Parco della Maremma, Terre Regionali Toscane.

Sponsor: Banca Tema, Sistema, Maury’s Grosseto, Medicina estetica Rolando Zullo.

Con la collaborazione di: Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cia, Confagricoltura, Anam, Unicoop Tirreno, Tosco Service, Cervetti, Cri Grosseto, Grosseto Edilizia, Oikos engineering, Tipografia Etruria, Isis “Leopoldo II di Lorena”, Distretto biologico della Maremma, Fise, Engea Nazionale, Psg, Hwc, Fondazione Grosseto Cultura, Biblioteca Chelliana, Maam, Museo di storia naturale della Maremma, Polo culturale Le Clarisse, Associazione del tortello maremmano, Matto alla Prossima, Nomos, Comunità del Cibo e della Maremma, agenzia fotografica Bf, Scuola europea sommelier, Calussi, Grosseto naturalmente culturale, Mediateca digitale della Maremma, Kansassiti, Fa Real Dance, Accademy, Libreria Mondadori, Mosaico del Volontariato, agriturismo Tre Pini, Aurelia Antica.