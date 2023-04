“Grintosa”: aperte le iscrizioni alla “strapedalata maremmana”, il programma

Grosseto. Una giornata in bicicletta per ammirare le bellezze della Maremma toscana con la famiglia e gli amici. Tutto questo è “Grintosa-La strapedalata maremmana“, l’iniziativa organizzata dal Comune di Grosseto, in collaborazione con la Pro Loco di Batignano e il Team Marathon Bike – Uisp di Grosseto, che si terrà lunedì primo maggio.

L’evento, che ha l’intento di promuovere lo sport all’aria aperta, è gratuito e rivolto a tutti.

Il programma

I partecipanti partiranno alle 10 dal parcheggio dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Dopo un passaggio intermedio da Roselle, arriveranno a Batignano, dove la Polisportiva Batignano allestirà un punto ristoro in cui sarà possibile acquistare panini, crepes, caffè e bevande. Il tutto con l’intrattenimento del simpaticissimo Conte Max Venturacci.

La ciclopasseggiata si concluderà nel pomeriggio con il ritorno verso il capoluogo maremmano

“Il territorio del comune di Grosseto, per caratteristiche paesaggistiche, ambientali e climatiche, è ideale per attività sportive legate al ciclismo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. L’evento è pensato soprattutto per le famiglie e rappresenta un’occasione per avvicinare la città a Batignano. Allo stesso tempo sarà un’opportunità per promuovere e valorizzare la nostra zona, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.”

Iscrizioni

Per partecipare e ricevere ulteriori informazioni, visitare il sito www.grintosagr.it. Ai primi 400 iscritti verrà regalato un simpatico cappellino in ricordo della “Strapedalata”.