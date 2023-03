“SmartBus”: in città arriva il progetto che incentiva l’utilizzo di un linguaggio corretto

Grosseto. Da lunedì 27 fino a mercoledì 29 marzo, piazza Esperanto, a Grosseto, ospiterà la terza e ultima tappa in Toscana di “SmartBus“, l’iniziativa sociale frutto della collaborazione fra Huawei e Parole O_Stili, nata per contrastare forme di linguaggio ostili ed educare ad una comunicazione costruttiva e rispettosa degli altri, a partire dall’ambito scolastico.

Il progetto

Il progetto – patrocinato dalla Regione, dal Comune di Grosseto e altre istituzioni pubbliche e private – offrirà sessioni gratuite di formazione alla cittadinanza e ad oltre 300 studenti delle scuole medie all’interno di un’innovativa aula mobile, dotata di tablet e allestita con materiale formativo e educativo. L’obbiettivo è quello di informare sul tema della sicurezza online, della protezione dei dati personali, del cyberbullismo e dei rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali, nonché quello di educare all’uso di un linguaggio appropriato e rispettoso degli altri.

“Siamo onorati di promuovere in città il progetto ‘SmartBus’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante –. L’arrivo di Internet ha cambiato profondamente le nostre vite, mettendo l’informazione a disposizione di tutti e offrendoci la possibilità di esprimerci liberamente. Spesso, però, le parole che commuovono, uniscono e scaldano il cuore rischiano di ferire, offendere e allontanare. Il messaggio che ci auguriamo di trasmettere con ‘SmartBus’ è quello dell’importanza della comunicazione non ostile per creare una rete rispettosa e civile, che ci rappresenti e ci faccia sentire in un luogo sicuro.”