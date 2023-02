Adf, per San Valentino un regalo digitale a tutti i clienti: ecco Flùvia

“We love chatbot”. Nel giorno di San Valentino atterra su fiora.it un regalo per tutta la community di AdF, una novità assoluta al servizio dei clienti a partire da questa giornata speciale.

È Flùvia, per gli amici Flù, l’assistente digitale che, attraverso modelli conversazionali di intelligenza artificiale, agevolerà la navigazione di coloro che consultano il sito www.fiora.it alla ricerca di informazioni e risposte, in particolare sugli interventi di manutenzione programmata per il miglioramento delle infrastrutture e alle domande più comuni e frequenti.

“Efficace e smart, a disposizione 24 ore su 24, Flùvia si inserisce all’interno della forte spinta verso la digitalizzazione e innovazione che anima AdF“, spiega il presidente di AdF, Roberto Renai.

“Per noi è centrale la relazione con i clienti – aggiunge l’amministratore delegato di AdF, Piero Ferrari –: per questo abbiamo scelto di sfruttare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per mettere a loro disposizione questo ulteriore strumento, capace di offrire risposte rapide ed esaustive, guidandoli nella navigazione del nostro sito web”.

Un nuovo servizio rivolto a tutti per facilitare l’accesso alle informazioni in ogni momento, che utilizza il Machine Learning per apprendere e migliorare la personalizzazione delle risposte in base al contesto ed è programmato per imparare nel tempo in base alle conversazioni svolte.

Flùvia arriva nel giorno della festa degli innamorati in un primo rilascio, a cui seguiranno altre implementazioni, tra le quali il possibile sviluppo di un vero e proprio avatar. Nel giorno di San Valentino, AdF sceglie di dedicare un nuovo servizio a chi ama di più, i propri clienti.