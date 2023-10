Distretto biologico della Maremma: Banca Tema investe 10 milioni per le imprese associate

Grosseto. Dopo il lancio del nuovo sito web, consultabile al link https://distrettobiologicomaremma.com/ e realizzato dall’agenzia grossetana Internetfly, è stato siglato dal presidente del Distretto biologico della Maremma, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’accordo quadro con Banca Tema, che impegna le parti nell’individuazione e nello sviluppo di un portafoglio di programmi e imprese comuni.

L’accordo

Un plafond bancario di ben 10 milioni di euro nato per venire incontro alle esigenze delle imprese territoriali associate al Distretto, che potranno dunque beneficiare di interventi finanziari mirati. Un gesto importante che testimonia ancora una volta non soltanto un’attenzione particolare da parte di Banca Tema per Grosseto, ma anche e soprattutto per lo sviluppo della rete che costituisce il territorio del Distretto.

Lotta agli incendi, alla siccità, alla desertificazione, finanziamenti alle aziende agricole che vogliono realizzare impianti fotovoltaici sui tetti di immobili rurali, protezione delle produzioni agricole, prevenzione dei danni da predatori e finanziamenti per le aziende agricole che avviano il percorso di transizione verso il biologico: sono soltanto alcune delle azioni alle quali ha pensato Banca Tema. A ciò si aggiunga anche un occhio di riguardo verso coloro che hanno meno di 41 anni e verso le aziende che hanno già ricevuto una certificazione.

Il fondo di solidarietà

L’impegno di Banca Tema non si è voluto fermare qui. La stessa intende collaborare anche nel favorire il superamento della crisi aziendale. A tal fine, è stato costituito un fondo di solidarietà pari a 500mila euro da erogare, a condizioni particolarmente vantaggiose, nel caso in cui si verifichi un lutto o una calamità naturale che vada a colpire l’azienda agricola.

Azioni importanti che testimoniano l’incidenza di Banca Tema sul settore agricolo. Basti pensare che il 25% dei crediti erogati dalla banca nel mondo imprenditoriale sia devoluto al settore agricoltura. Una percentuale forte che supera di gran lunga quella nazionale, pari al 2%.

“Ringrazio Banca Tema perchè ha dimostrato tempestività e chiarezza, destinando un plafond per tutelare il Distretto biologico della Maremma – sottolinea il presidente del Distretto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In pochissimo tempo, l’istituto di credito ha saputo trovare risorse importantissime ed è stata l’unica banca ad impegnarsi in questo senso: si tratta di un grande gesto di attaccamento e di attenzione verso il territorio. Al momento al Distretto biologico della Maremma hanno aderito sette comuni e oltre mille imprese agricole”.

“Ringrazio il Comune di Grosseto, capofila del Distretto biologico – dichiara il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini -. Per Banca Tema l’agricoltura è fondamentale, tanto che abbiamo creato un ufficio che si occupa esclusivamente di questo settore. Con questo finanziamento, siamo riusciti a realizzare in poco tempo un unicum dal punto di vista economico”.

“Tutto ciò che è proposto in questa convenzione è frutto di un grande lavoro di un agricoltore per l’agricoltura – aggiunge Maurizio Sonno, responsabile dell’ufficio agricoltura di Banca Tema -. L’obiettivo dell’accordo è dare un’arma in più al Biodistretto per raccogliere nuove adesioni. La convenzione si sviluppa su tematiche attuali, come la lotta agli incendi, il reperimento della risorsa idrica, la prevenzione dei danni subiti da predatori e animali selvatici. Vogliamo tutelare gli agricoltori dimenticati. Abbiamo realizzato anche un plafond di 500mila euro per ogni impresa così da istituire un fondo di solidarietà, che può essere attivato nel caso in cui la vita di un’azienda sia compromessa da un evento straordinario. Ad ogni impresa che aderirà alla convenzione, infine, doneremo un nido di rondine”.