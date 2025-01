Parco archeologico: deserto l’avviso di concessione per la foresteria

Grosseto.È andato deserto l’avviso di concessione della foresteria di Roselle, area interna al parco archeologico. Lo scorso anno i locali erano stati utilizzati per infopoint e attività di animazione.

“Prendiamo atto – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – della mancanza di interesse verso questo genere di destinazione d’uso della struttura. Adesso, adempiuto questo doveroso passaggio, sarà nostra cura lavorare affinché vengano individuate valide alternative che siano in grado di salvaguardare e valorizzare gli spazi che erano oggetto di avviso. Quei locali hanno delle potenzialità notevoli: lo si è visto, per esempio, nell’uso che ne è stato fatto durante lo scorso anno”.

“Occorre – concludono sindaco e assessore – una visione di largo respiro che non stravolga le cose, ma che sia in grado di andare oltre la semplice foresteria che, di fatto, sul mercato non è appetibile dal punto di vista economico”.