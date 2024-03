Scansano (Grosseto). Un segnale di attenzione verso chi decide di intraprendere un’attività economica, nella speranza che serva da stimolo e incoraggiamento: il Consiglio comunale di Scansano ha approvato, con i voti della maggioranza di centrosinistra, la delibera che azzera gli oneri concessori per i cambi di destinazione d’uso di locali e fondi da destinare ad attività commerciali, artigianali e servizi. Una misura applicabile nei centri storici – Scansano e Montorgiali – e in tutti i centri abitati del comune.

“Abbiamo voluto dare – spiega il sindaco Maria Bice Ginesi – un segnale seppur piccolo, di attenzione per chi decide di avviare o spostare una attività economica nel nostro territorio. Scansano, come tutti i centri delle aree interne, soffre per l’isolamento e la riduzione di attività economiche. Stiamo studiando iniziative che possano aiutare ed accompagnare nuove attività economiche generando occupazione e ne discuteremo con la popolazione in un percorso partecipato di informazione ed ascolto. Lavoro e servizi sono indispensabili per evitare lo spopolamento.

Nella stessa delibera, il Consiglio comunale ha approvato – sempre a maggioranza – l’aumento, dal 10 al 15 per cento, degli oneri concessori per la realizzazione di piscine private (dunque non riguarda le strutture ricettive e gli agriturismi): “Anche questo – sottolinea Ginesi – è un segnale di attenzione per la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche”.