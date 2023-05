Gli uffici comunali cambiano casa: inaugurata la nuova sede al centro commerciale

Grosseto. Inaugurati questa mattina, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e della Giunta comunale, i nuovi uffici comunali al centro commerciale Gorarella, che da oggi accoglieranno i servizi tributari per il cittadino (Imu, Tari, imposta di soggiorno, Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubbicitaria, ecc.) precedentemente situati in piazza Pacciardi.

Un progetto, quello di ristrutturazione edilizia dell’immobile di via Papa Giovanni XXIII n. 9, che si inserisce nell’ambito della revisione della macro-organizzazione della struttura amministrativa del Comune di Grosseto allo scopo di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza.

Il commento del sindaco

“L’inaugurazione di questa mattina rappresenta il primo passo di un progetto di rivoluzione logistica che abbiamo portato avanti e continuiamo a portare avanti insieme alla Giunta, agli uffici e ai dirigenti – dichiara il sindaco Vivarelli Colonna –. L’averlo fatto in un momento estremamente difficoltoso, sia a livello nazionale che internazionale, come quello che stiamo vivendo, con conseguenze che si ripercuotono sul bilancio sulla nostra capacità operativa, ne avvalora ancora di più la qualità. Un ottimo lavoro di squadra realizzato nell’interesse dei nostri cittadini, i quali potranno accedere facilmente ed efficientamente ai servizi tributari”.

Il sindaco Vivarelli Colonna, inoltre, evidenzia come la rivoluzione logistica degli uffici delle entrate non andrà ad intaccare in alcun modo sul centro storico cittadino: “Teniamo al centro storico così come alle nostre frazioni, ai nostri centri fondamentali e riportare, in maniera organizzata, complessa e accorpata, tutta una serie di servizi in questa zona arricchirà l’area di Gorarella, il suolo, il territorio e farà in modo che i cittadini possano tornare a godere della zona. Non si sta desertificando il centro storico, su cui abbiamo investito e continuamo a farlo, ma stiamo migliorando la qualità dei servizi offerti al cittadino”.

Lo sportello per le 6Card

Oltre ai servizi entrate, è presente anche uno sportello per ritirare le tessere 6Card per la raccolta differenziata dei rifiuti con un front-office ecosostenibile.

Soddisfatta anche l’assessore al bilancio, Simona Rusconi, che commenta: “Spazi più funzionali e maggiore efficienza sono solo alcuni dei miglioramenti che troverà il cittadino. Aver incentrato in un’unica struttura gli uffici delle entrate, e quindi Imu, Tari e suolo pubblico, significa rende i servizi più fluidi e permettere al cittadino di trovare risposta, in un’unica sede, alle proprie esigenze”.

Gli orari

Gli uffici di Gorarella saranno aperti al pubblico il lunedì e il martedì, dalle 9.00 alle 12.30, e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00.