200 milioni dal Governo per potenziare la Tirrenica, Chelini: “Si parta da Capalbio”

“La notizia dello stanziamento, attraverso il Ddl di bilancio, di 200 milioni di euro per potenziare la Tirrenica è finalmente un passo avanti dopo tanti anni di attesa, dopo annunci che hanno portato a nulla di fatto e soprattutto dopo centinaia di morti. Chiediamo però che si parta subito da Capalbio: questa terra ha pagato troppo in termini di vite perché non le sia doverosamente riconosciuta la priorità”.

Commenta così il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini l’assegnazione, nel Ddl di bilancio di 2,1 miliardi di euro per programmi di manutenzione straordinaria di una serie di arterie stradali.

“Siamo stanchi di assistere quotidianamente, come testimonia anche la cronaca di questi ultimi giorni, a incidenti gravissimi che potrebbero essere evitati con una strada effettivamente messa in sicurezza. Il Comune di Capalbio negli ultimi mesi ha sollevato più volte il problema, inviando anche una nota ad agosto scorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e siamo pronti a fare la nostra parte per collaborare fattivamente all’avvio quanto prima dei lavori – termina Chelini -. Dobbiamo snellire le procedure burocratiche, acquisire velocemente i progetti, mettere insieme tutte le forze presenti sul territorio, che si sono battute coese negli ultimi anni, perché si metta fine, una volta per tutte, al tragico bilancio da sempre legato a questa strada e, al contempo, si diano a questo territorio possibilità di sviluppo e crescita concrete”.