Caso di Dengue in città, al via la disinfestazione: le precauzioni da adottare

Follonica (Grosseto). A seguito della segnalazione da parte dell’Azienda sanitaria toscana di un caso di infezione da virus Dengue di una persona al rientro da un viaggio in area tropicale, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, il Comune di Follonica ha disposto, attraverso un’ordinanza, l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus), principale vettore del virus, nonché di rimozione degli eventuali focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private individuate.

I trattamenti verranno effettuati a partire dalle ore 4 di stanotte, giovedì 31 agosto, fino al termine dei lavori. L’intervento interesserà l’area compresa tra via Gorizia e via Albereta.

Precauzioni da seguire durante la disinfestazione

Le misure consigliate sono: chiusura delle finestre e delle porte; sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria; ritiro della eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici. Inoltre, gli animali domestici dovranno essere tenuti in casa e suppellettili (come ciotole e abbeveratoi) e casette all’aperto per animali dovranno essere protetti con teli di plastica.

La Dengue

L’Asl ricorda che la Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus presente in Paesi tropicali e subtropicali, che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes); non esiste la trasmissione da persona a persona.