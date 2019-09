Gira in centro con uno zaino pieno di arnesi per scassinare: fermato dalla Polizia

Stava girando in centro con degli arnesi da scasso, ma è stato scoperto dalla Polizia durante un controllo.

Il protagonista della vicenda, accaduta a Grosseto, è un cittadino ghanese di 23 anni.

Ieri sera, una Volante della Polizia è intervenuta in centro dopo che alla centrale operativa della Questura era arrivata una chiamata in cui si segnalava una lite.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato ed identificato il giovane, in evidente stato di alterazione e che ha mostrato subito un’evidente insofferenza nei confronti degli agenti.

Dopo aver eseguito ulteriori accertamenti, è risultato che il ghanese era un personaggio noto alle forze dell’ordine per vari reati commessi, tra cui furti e spaccio di droga.

A quel punto, i poliziotti hanno perquisito il giovane: all’interno dello zainetto che aveva con sè, sono stati ritrovati numerosi arnesi atti allo scasso, come cacciaviti, un seghetto in ferro, una chiave inglese, un martello, un paio di forbici ed una decina di chiavi a brugola.

Il 23enne non è stato in grado di fornire agli agenti il motivo per cui fosse in possesso di questi attrezzi ed è stato quindi portato in Questura, dopo essere stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Dopo la formalizzazione della relativa segnalazione previa nomina del difensore di fiducia. il giovane è stato rimesso in libertà e gli arnesi sono stati sequestrati.