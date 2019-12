Raccolta dei rifiuti: inaugurati gli eco-compattatori e i contenitori per i piccoli elettrodomestici

Questa mattina, a Castel del Piano, il sindaco Michele Bartalini, l’assessore Renzo Rossi e i tecnici di Sei Toscana hanno inaugurato i due eco-compattatori per la raccolta degli imballaggi in plastica e alluminio e il contenitore per la raccolta dei piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come piccoli elettrodomestici, pc, smartphone, cellulari, ecc.), illustrando ai cittadini il funzionamento delle nuove attrezzature.

Le nuove attrezzature si trovano in piazza Nassirya (all’angolo con piazza Rosa Guarnieri Carducci).