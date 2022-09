Analisi sfavorevoli: scatta il divieto di balneazione in un tratto della costa di Marina

In seguito alla comunicazione pervenuta da Arpat (Azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana) relativa ai risultati sfavorevoli delle analisi effettuate su campioni di acqua prelevati il 13 settembre nell’area di balneazione denominata “Marina di Grosseto centro n. IT009053011A002”, il Comune di Grosseto, con apposita ordinanza, ha proceduto ad emettere un divieto temporaneo di balneazione. Il provvedimento ha effetto partire da oggi, 16 settembre, e si protrarrà protrarsi fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di balneabilità.

In particolare, la zona oggetto del divieto corrisponde indicativamente al tratto di litorale compreso tra il confine sud dello stabilimento balneare “La Gondoletta” ed il confine nord dello stabilimento balneare “Dopolavoro Ferrovieri”.