Doppio blitz antidroga dei Carabinieri nel bosco: denunciati due spacciatori

Con la denuncia in stato di libertà di due stranieri, si è concluso oggi un ciclo di operazioni messe in atto dalla Compagnia dei Carabinieri di Follonica, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell’area boschiva posta in prossimità della Strada Provinciale 158, nel comune di Scarlino.

I Carabinieri hanno effettuato una serie di appostamenti, dove hanno monitorato i flussi di persone e mezzi dall’area individuata, che molti assuntori avevano come riferimento per rifornirsi di droga.

Il fenomeno dello spaccio, va sottolineato, a ridosso delle festività natalizie ha osservato un sensibile incremento. La presenza di persone dedite allo smercio di stupefacenti, oltre a portare degrado all’area, di per sé bella e frequentata anche da appassionati del bosco, si traduce inoltre anche in un forte deterrente proprio per coloro che vogliono invece godere della natura in tutta serenità, ma, vista a volte la situazione, preferiscono evitare di passeggiare in determinate zone, perché intimoriti da alcune presenze. L’attività antidroga, come anche accade infatti per le aree urbane, è finalizzata inoltre al recupero della fruibilità di certe aree, che non devono diventare appannaggio di commerci illeciti.

Sono stati due i blitz eseguiti dai Carabinieri: il primo, svolto circa due giorni fa, ha interrotto un vero e proprio summit tra persone dedite all’attività illecita. All’arrivo dei Carabinieri, si sono scatenati panico e confusione, con diversi uomini che si sono dati alla fuga attraverso la macchia.

I militari dell’Arma sono però riusciti a bloccare uno di loro, un uomo di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora. La perquisizione personale ha permesso di trovare dosi di cocaina, marijuana ed hashish, nonché bilancini di precisione e denaro. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un secondo, individuato senza dubbio dai militari per essere una loro vecchia conoscenza, è stato riconosciuto e denunciato sebbene si sia dileguato. Il primo, durante la fuga, ha sbattuto in pieno contro un ramo, cadendo a terra apparentemente esanime. L’uomo, prima di essere condotto in caserma, perquisito e denunciato, ha ricevuto le cure mediche da parte dei sanitari.

Il secondo controllo è stato condotto invece questa mattina, nello stesso sito. L’intervento congiunto, stavolta condotto in collaborazione tra i Carabinieri della Compagnia di Follonica e quelli della Stazione Forestale di Massa Marittima (in virtù della loro approfondita conoscenza delle aree boschive su cui operano una costante vigilanza ambientale) ha permesso di smantellare un’area di bivacco ben allestita, utilizzata come punto di appoggio per lo spaccio. La zona, grazie anche contributo ed alla disponibilità fornita dal personale delle Bandite di Scarlino, è stata interamente ripulita tramite la rimozione dei rifiuti presenti.