Rissa nella notte in centro: denunciate tre persone dai Carabinieri

Al termine degli accertamenti svolti a seguito di una lite che si era verificata nella notte di martedì 6 luglio in centro a Follonica e che ha coinvolto alcune persone, i Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno denunciato alla Procura di Grosseto tre uomini per rissa aggravata.

I militari erano intervenuti sul posto alle 4 circa, su segnalazione di una violenta lite scoppiata tra due persone. Gli stessi, soccorsi dal personale medico, avevano riportato prognosi di 7 ed 8 giorni, per abrasioni varie e ferite di armi da taglio.

I contendenti erano stati poi identificati dai Carabinieri in un tunisino di 28 anni ed un siriano di 26, entrambi domiciliati a Follonica. Nessuna giustificazione o ricostruzione fornita dai diretti interessati, che al momento non hanno proposto alcuna querela.

La ricostruzione dei fatti è stata infatti possibile grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza reperite in zona, nonché dal contenuto di testimonianze.

I Carabinieri hanno inoltre accertato il coinvolgimento nei fatti di un terzo uomo: si tratta di un 26enne tunisino, il quale non era stato ritrovato sul posto al momento dell’intervento e che non avrebbe tuttavia riportato alcuna lesione. Negativa anche la ricerca di eventuali armi con cui i contendenti si sarebbero reciprocamente provocati le ferite da taglio. I tre sono stati quindi denunciati per rissa aggravata.