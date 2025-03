Affidamento della gestione della laguna, Fratelli d’Italia: “Il Pd continua ad ululare alla luna”

Orbetello (Grosseto). “Senza vergogna e con una faccia tosta unica, gli esponenti del Pd orbetellano, invece di lavorare per il nostro territorio, chiedendo magari ai loro compagni di partito maggiore attenzione e celerità d’intervento, continuano come un disco rotto a richiedere le dimissioni della Giunta comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Orbetello di Fratelli d’Italia.

“Se fossero davvero dotati di onestà intellettuale, dovrebbero sì chiedere le dimissioni, ma quelle del governatore della Toscana Giani e della sua Giunta regionale. Purtroppo, ben si guardano al raccontare ai cittadini che oggi in pieno marzo ancora non è stato perfezionato l’affidamento per la gestione del sistema di pompaggio della laguna, che è vitale per garantire il ricambio delle acque lagunari – continua la nota -. Adesso, per questi ritardi vogliamo dare la colpa forse al Sindaco Casamenti? Oppure, per una volta, si dimostri attaccamento ad Orbetello ed al suo futuro e si chieda alla Regione Toscana di darsi una mossa e di mettere in campo quello che la legge fino ad oggi gli compete, cioè mettere in campo tutte le azioni di tutela dell’ambiente lagunare?”.

“Dal 2012 ad oggi, il Pd a tutti i livelli ha saputo solo distruggere quanto il Commissario aveva impostato: dalla raccolta delle alghe, all’impianto di Patanella, senza mai proporre nessuna alternativa che avesse dato un futuro alla laguna di Orbetello. Oggi paghiamo questa miopia, unita a incapacità amministrativa e, solamente grazie ad un Governo di centrodestra, finalmente lo Stato sostituirà la fallimentare gestione del Pd e della Regione Toscana. Come Fratelli d’Italia siamo molto preoccupati per il presente, ma abbiamo finalmente, grazie al Governo Meloni ed all’attenzione dei parlamentari di Fratelli d’Italia, la sicurezza di poter guardare al futuro con maggiore ottimismo. Crediamo che il Pd orbetellano, prima di dare indicazioni agli altri, dovrebbe fare un bagno di umiltà e magari ripartire dalle basi della politica, che prevedono di essere almeno capaci di presentare una lista elettorale, cosa che purtroppo, almeno nel comune di Orbetello, non è riuscita a fare”, termina la nota di Fratelli d’Italia Orbetello.