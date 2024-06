Dl Agricoltura, Simiani: “Destra approvi la nostra proposta per la diga nell’Albegna”

Grosseto. “Il nervosismo di Fratelli d’Italia dopo le difficoltà elettorali in Toscana coinvolge anche gli esponenti di Orbetello e su temi che dovrebbero essere condiviso da tutti come il dissesto idrogeologico ed in particolare per la realizzazione dell’invaso del fiume Albegna: un’infrastruttura necessaria per proteggere una vasta zona della Maremma dalle alluvioni. Il Pd non fa polemiche e proclami, ma proposte concrete per cercare di affrontare e risolvere i problemi territoriali nonostante il Governo di Giorgia Meloni abbia cancellato quasi 1 miliardo e 300mila euro dal Pnrr di risorse contro il dissesto e completamente dimenticato il progetto ‘Rendis’: il monitoraggio cioè che l’Ispra svolge per conto del Ministero dell’Ambiente sull’attuazione di piani e programmi di interventi urgenti.

In ogni caso la soluzione è semplice: la maggioranza sottoscriva e approvi al Senato l’emendamento Pd al Decreto Agricoltura che inserisce la diga nell’Albegna tra gli interventi da realizzare immediatamente. In caso contrario sarà la destra ad opporsi a questa opera fondamentale”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.