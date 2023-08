Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno inaugura il presidio rurale dei Vigili del Fuoco

Grosseto. Lunedì 31 luglio, il Sottosegretario di Stato, onorevole Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega, e il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Ingegner Carlo Dall’Oppio, si sono recati in visita ad Ansedonia, nel comune di Orbetello, per l’inaugurazione del presidio rurale stagionale dei Vigili del Fuoco.

Ad accoglierli nella struttura, situata all’interno della riserva naturale Duna Feniglia ed ex sede del Nucleo operativo del Cfs, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, il direttore regionale della Toscana, Marco Frezza, ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Pietro Vincenzo Raschillà.

L’inaugurazione del presidio

Il Comandante Raschillà, nel salutare tutte le autorità civili e militari intervenute, ha illustrato l’area di competenza del nuovo presidio, costituta dal Parco regionale della Maremma, dall’oasi di Burano e da quella della riserva naturale della Giannella e del bosco di Patanella, comunicando che, durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi al presidio di Ansedonia, sarà presente una squadra operativa completa, dotata di autopompaserbatoio ed un automezzo antincendio leggero, che svolgerà orario di servizio dalle 8 alle 20.

Alla presenza dei direttori dei Parchi e delle riserve naturali interessate dall’iniziativa, sono state illustrate le modalità con cui il servizio verrà svolto, individuando sia percorsi di vigilanza attiva che la posizione di tutte le risorse idriche, potendosi altresì avvalere dell’utilizzo di droni (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per effettuare il precoce rilievo di un eventuale focolaio in occasione di monitoraggi preventivi, con invio di dati georeferenziati e immagini.

Gli interventi del Capo del Corpo, del Capo Dipartimento e del Sottosegretario hanno messo in evidenza l’importante valore dei 19 presidi rurali sinora istituiti sul territorio nazionale in seguito della terribile stagione estiva del 2021, caratterizzata da gravi incendi, che si pongono l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento su incendi boschivi e di vegetazione nelle aree protette creando al contempo un luogo di incontro per lo sviluppo di sinergie con le amministrazioni locali ed il mondo del volontariato.

La giornata è proseguita con la visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, dove il Sottosegretario Prisco, accompagnato dai Vertici del Corpo, dopo aver passato in rassegna i reparti operativi schierati insieme al parco automezzi, ha reso onore al labaro del Comando decorato di medaglia di bronzo al valor civile.

Successivamente, presa visione dei diversi progetti di evoluzione del modello di soccorso che attualmente sono in fase di sviluppo al Comando di Grosseto, si è svolto un proficuo incontro con le rappresentanze del personale, al termine del quale il Sottosegretario ha voluto ringraziare il personale operativo del Comando di Grosseto per l’impegno che sta dimostrando durante l’attuale stagione estiva per garantire, oltre all’ordinario dispositivo di soccorso provinciale, il funzionamento dei presidi di soccorso acquatico nei Comuni di Orbetello, Follonica e Scarlino, del presidio stagionale estivo sull’Isola del Giglio e del nuovo presidio rurale di Ansedonia.