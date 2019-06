Accordo tra Prefettura e Comune: via libera al controllo di vicinato

La Giunta comunale di Gavorrano ha recentemente approvato il protocollo per la sicurezza promosso dalla Prefettura di Grosseto, regolamentando il controllo di vicinato anche nel comune maremmano.

Un’azione per sottolineare lo spirito di comunità ed il senso civico: infatti il controllo di vicinato potrà operare per raccogliere le segnalazioni da riportare alle locali forze dell’ordine, ma anche segnalare abbandoni di rifiuti e atti di vandalismo per punirne i responsabili, oltre a situazioni di disagio sociale da monitorare e da aiutare.

“Personalmente mi immagino un controllo di vicinato che aiuti le persone anziane che si trovano sole – dichiara il sindaco Andrea Biondi –, con una visita o una segnalazione di problematiche in corso, un gruppo di cittadini ed associazioni che sia attivo socialmente, perchè non possiamo e non dobbiamo sostituirci alle forze dell’ordine, ma solo attivare percorsi di controllo partecipato, che fortifichino il nostro stare insieme e la convivenza sociale“.

Seguirà un avviso volto alla formazione dei diversi gruppi che saranno attivi sul territorio di Gavorrano, l’individuazione dei coordinatori ed una formazione ad hoc.