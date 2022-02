Malamovida, controlli a tappeto in centro e sulle mura: multati cinque locali – VIDEO

Nelle ultime settimane si sono registrati nel centro storico di Grosseto una serie di episodi riconducibili alla cosiddetta malamovida.

Soprattutto nei fine settimana, nel centro storico cittadino gruppi di giovani, spesso in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, hanno posto in essere intemperanze quando non anche azioni violente che hanno ingenerato ripercussioni sulla percezione della sicurezza pubblica.

Si è pertanto reso necessario programmare un servizio di controllo del territorio ad “alto impatto” attraverso l’impiego di tutte le forze dell’ordine del capoluogo – Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – volto a prevenire ulteriori episodi dello stesso tipo e contrastare ogni reato

Già ieri sera, venerdì 11 febbraio, sette pattuglie sono state impiegate, secondo un piano coordinato dalla Questura, nelle aree urbane centrali maggiormente esposte alla problematica, con particolare attenzione alle mura medicee e ai bastioni, secondo un’azione di pattugliamento e presidio del territorio al quale hanno preso parte anche pattuglie in borghese.

Nel corso dell’operazione non sono state rilevate situazioni di particolari criticità. Sulle mura e sui bastioni erano presenti gruppi di giovani non particolarmente numerosi che, tuttavia, non hanno creato problemi durante i controlli, eccezion fatta per un individuo che forniva false generalità.

Nel corso dell’operazione sono state identificate circa 300 persone; sono stati accompagnati negli uffici della Questura tre cittadini extracomunitari a carico dei quali risultavano diversi provvedimenti da notificare; è stata elevata una multa per bivacco; sono stati controllati tredici locali, di cui cinque sono stati sanzionati a vario titolo. Uno, in particolare, è stato multato per aver venduto alcolici a ragazzi minorenni ed un altro per non avere rispettato l’orario di chiusura in relazione alla recente ordinanza comunale volta alla limitazione della vendita di alcolici per asporto.

Ulteriori sanzioni sono state comminate per violazioni relative al possesso ed alla verifica del green pass.

Analoghi servizi di controllo del territorio verranno ripetuti ed intensificati sia stasera che domani e nelle prossime settimane.