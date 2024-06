Verso le amministrative, Irene Marconi: “Ecco le mie proposte sulla sanità”

Massa Marittima (Grosseto). Nel pomeriggio di venerdì 31 Maggio, al Palazzo dell’Abbondanza, si è svolta la tavola rotonda sulla sanità organizzata dalla lista “E’ già domani- Irene Marconi sindaco“.

Presenti l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, e il presidente della terza Commissione Enrico Sostegni, che hanno risposto alle sollecitazioni dei candidati Simone Cecconi e Grazia Gucci.

L’evento si è aperto con l’intervento dei rappresentanti delle forze di coalizione, Luca Parenti, referente per l’area nord Ovest di Azione, e Valentina Settimelli, responsabile della sanità regionale di Sinistra Italiana.

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questo momento di confronto pubblico per chiedere alla Regione Toscana, tramite i suoi rappresentanti, di prendere impegni puntuali sui servizi ospedalieri del Sant’Andrea e sul personale, sui servizi territoriali e le specialistiche, per mantenere alta l’attenzione sui bisogni della nostra comunità in tema di sanità – ha affermato Irene Marconi – ed esprimo grande soddisfazione per la presenza puntuale degli interlocutori regionali e dei rappresentanti di tutte le forze di coalizione; la loro presenza rappresenta l’attenzione costante ed il clima di collaborazione ed ascolto con la Regione Toscana. In tema di sanità abbiamo sentito in questi giorni di campagna elettorale toni accesi. 4 primariati, Medicina generale, ortopedia, chirurgia e radiologia, potenziamento del pronto soccorso con la riannessione del primo soccorso di Follonica, potenziando la stagione turistica con l’applicazione del protocollo fast track in ortopedia, queste sono le nostre richieste, che abbiamo inserito nel programma elettorale, oltre all’istituzione della direzione infermieristica di presidio a tutela e coordinamento del personale infermieristico del Sant’Andrea. A noi interessa fare una politica di idee e dialogo aperto a tutti, di una politica che mette al primo posto i cittadini con progetti concreti, impegni puntuali e risposte chiare”.

La candidata Maria Angela (Grazia) Gucci ha dunque dialogato con Enrico Sostegni sui servizi territoriali, in particolar modo la prossima apertura della casa di comunità, in cui i medici di medicina generale attiveranno la medicina di insieme con la presenza del medico di famiglia 5 giorni su 7. Gucci ha chiesto inoltre l’incremento di diverse prestazioni specialistiche, come l’ Ostetricia, la Psichiatria, la Pediatria. Sostegni ha confermato come nella casa di comunità ci stanno la prevenzione e la cronicità e nell’ospedale di comunità si possono dare risposte concrete alle persone che si trovano a vivere la cronicità; nella casa di comunità serve un punto unico di accesso amministrativo per dare una risposta precisa ed efficace al paziente, risolvendo alcune criticità che attualmente sono a carico del Cup con le lunghe liste di attesa, in pratica, laddove si fa la prescrizione, si prenota.

Il candidato Simone Cecconi ha invece posto all’assessore Bezzini sollecitazioni ben precise sull’ospedale Sant’Andrea: “È la Regione – ha affermato Cecconi – ad avere pertinenza sulla sanità e per questo essa rappresenta l’interlocutore principale per operare quei cambiamenti che vanno a beneficio del benessere dei nostri concittadini”.

Nel programma elettorale di Irene Marconi le richieste sono chiare. In attesa del proseguimento del percorso verso l’istituzione del distretto sanitario, si richiede intanto la conferma di 4 primariati, Medicina generale, Ortopedia, Chirurgia e Radiologia. Inoltre, si richiede il potenziamento del pronto soccorso con la riannessione del primo soccorso di Follonica per non intasare il pronto soccorso di Grosseto, in particolare durante la stagione estiva, potenziando proprio la stagione turistica con l’applicazione del protocollo fast track in ortopedia. Infine si chiede l’istituzione della direzione infermieristica di presidio a tutela e coordinamento del personale infermieristico del Sant’Andrea.

Nelle conclusioni, l’assessore Bezzini ha ribadito il ruolo centrale della sanità pubblica, nella garanzia soprattutto del mantenimento delle realtà periferiche, decentrate e disagiate, con particolare riferimento alle aree interne. L’assessore ha ricordato che per l’ospedale di Massa Marittima sono confermati tutti gli investimenti già deliberati, dai lavori nel pronto soccorso al progetto del miglioramento sismico del nosocomio. La volontà dell’Azienda e della Regione è la conferma delle assunzioni richieste e l’impegno nella valorizzazione del personale, soprattutto dei giovani professionisti, grazie alle opportunità offerte proprio dalle aree interne, così come dagli incentivi economici pensati per le aree carenti.

Confermate, dunque, tutte le richieste della lista “È già domani”