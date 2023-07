Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Cassonetti stracolmi in paese e nelle frazioni, odori nauseabondi e ratti in giro”

Gavorrano (Grosseto). “Come Fratelli d’Italia, vista la situazione di degrado riguardante la raccolta dei rifiuti nelle frazioni del comune di Gavorrano, denunciamo e poniamo all’attenzione della Giunta, guidata dalla sindaca Ulivieri, di rivedere o quantomeno rimodulare il contratto con Sei Toscana per la raccolta dei rifiuti e dei servizi connessi”.

E’ quanto denuncia la presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Gavorrano, Roberta Grazioli, assieme alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Chiara Vitagliano.

“La situazione di degrado pressoché quotidiana – prosegue la nota –, con cassonetti stracolmi e molto spesso tardivamente svuotati da parte del gestore del servizio, mettono a nudo una situazione già nota, che purtroppo, con la stagione estiva appena iniziata e il conseguente aumento di rifiuti da parte delle strutture ricettive per l’arrivo di turisti, rende la situazione drammatica, in special modo dal punto di vista sanitario, con odori nauseabondi che richiamano ratti e altri animali nei pressi dei cassonetti. Inoltre, notiamo che anche i vari ‘spazi verdi’ comunali non godono di migliore situazione, con rifiuti ingombranti spesso abbandonati senza alcun tipo di controllo o intervento sanzionatorio a carico dei trasgressori”.

“Chiediamo al Comune – continua Fratelli d’Italia Gavorrano -: che fine hanno fatto le varie foto-trappole? E la famosa isola ecologica promessa? Tanti proclami in salsa elettorale, che ad oggi sono rimasti fermi o quasi e quindi lettera morta. Un’amministrazione che si dichiara sensibile alle politiche ambientali e a quelle legate al turismo non può certamente ignorare l’attuale situazione di degrado e incuria che stanno vivendo sia i cittadini residenti, sia i turisti che si trovano a visitare e soggiornare nei nostri borghi e nei centri storici”.

“Nel nostro programma elettorale, come coalizione di centrodestra, avevamo previsto l’urgente necessità di una riorganizzazione nella raccolta dei rifiuti, perché, già dalla passata consiliatura, la stessa era palesemente fallita. La dimostrazione di tutto questo, ancora oggi lo dimostra. Aspettiamo risposte urgenti e soprattutto concrete da parte di sindaco e assessori. I cittadini gavorranesi e i turisti non meritano tutto questo”, conclude Roberta Grazioli.