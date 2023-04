Verso le amministrative, Maule presenta la sua squadra: tutti i candidati

Gavorrano (Grosseto). Si è tenuta questa sera, al centro congressi in località I Bagnetti, la conferenza stampa di presentazione della lista di centrodestra “Noi, per Gavorrano!“, guidata da Andrea Maule.

Il gruppo, supportato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Riformisti verso il Terzo Polo, Noi Moderati, Casa dei popolari per il Ppe, è riuscito a riunire al suo interno tutte le anime del centrodestra che in Maule hanno individuato la figura ideale per contendere, alla sinistra, il governo del Comune.

“Per me è un vero piacere accogliere questa nutrita moltitudine di persone – ha affermato Maule, prendendo la parola rivolgendosi alla platea -. La presenza al tavolo con me di Roberto Berardi (coordinatore provinciale e neo-eletto vice coordinatore regionale di Forza Italia, ndr), Agostino Ottaviani (vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ndr), Claudio Pacella (segretario provinciale della Lega, ndr) e Valentina Ciacci (presidente dell’associazione Riformisti verso il Terzo Polo, ndr), rappresenta plasticamente una straordinaria convergenza di forze, diverse tra loro, ma unite dalla comunanza di un progetto politico per il quale vogliamo portare aria nuova a Gavorrano a partire dal 15 maggio“.

“Noi rispetto al Pd, vero padre padrone di questa realtà – ha proseguito Maule -, abbiamo un modo diametralmente opposto di interpretare il territorio, sia sotto il profilo della sua valorizzazione che della sua amministrazione. Governare Gavorrano significa non dividere, come è stato fatto finora, tra cittadini di serie A e di serie B. Significa prima di tutto saper armonizzare tante piccole realtà, nel pieno rispetto delle loro diverse espressioni, tutte accumunate da uno straordinario senso di appartenenza e da un legame indissolubile con la comunità a cui appartengono. Riconoscere e difendere il loro valore, e liberarne le straordinarie potenzialità, saranno i primi obiettivi di un’amministrazione completamente rinnovata”.

“I candidati che parteciperanno a questo nuovo percorso sono stati scelti secondo criteri di rappresentanza territoriale, competenza professionale, diversità di genere (abbiamo 6 donne e 6 uomini) – ha spiegato Maule – e appartenenza anagrafica (il più giovane ha 22 anni, mentre il più anziano 61). La media di età è di 41 anni e mezzo, ovvero la mia stessa età“.

I candidati sono:

Claudio Asuni, 61 anni, imprenditore edile, di Bagno di Gavorrano;

Patrizia Cagneschi, 55 anni, agente di Polizia Municipale, di Ravi;

Claudia Cesarini, 61 anni, insegnante, di Caldana;

Gianfranco Iacomelli, 61 anni, pensionato, di Ravi;

Mariangela Oddo, 41 anni, impiegata amministrativa, del Bivio di Ravi;

Gina Redi, 57 anni, addetta reception, di Caldana;

Marco Ristori, 39 anni, operaio specializzato e responsabile agricolo presso Rocca di Frassinello, di Giuncarico;

Silvia Sarcoli, 42 anni, ristoratrice titolare del ristorante AmorVino, del Grilli;

Giacomo Signori, 49 anni, dipendente dell’Azienda Usl Toscana sudest, di Caldana;

Gilberto Stefanini, 22 anni, studente universitario, di Ravi;

Stefano Tosi, 50 anni, magazziniere presso il Gruppo Partesa, di Bagno di Gavorrano;

Chiara Vitagliano, 39, addetta al Customer Care, di Bagno di Gavorrano.

Gli ospiti

All’evento hanno partecipato, come ospiti, Alessandro Ulmi, vicesindaco di Campagnatico, Francesca Travison, sindaco di Scarlino, Riccardo Megale, Sara Minozzi e Angela Amante, assessori del Comune di Grosseto.

Nei prossimi giorni verrà conclusa la redazione del programma, che sarà presentato alla cittadinanza subito dopo Pasqua.