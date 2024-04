“Il Sassetta e il suo tempo”: Vittorio Sgarbi in visita alla mostra

Massa Marittima (Grosseto). Visita a sorpresa, il giorno di Pasquetta, di Vittorio Sgarbi alla mostra “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”, allestita al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima.

Il critico d’arte, che in quei giorni si trovava già in Maremma, ha deciso di fare una sosta nella città di Massa Marittima, attratto dalla prestigiosa esposizione, recentemente inaugurata dal Comune e visitabile fino al 14 luglio.

Sgarbi si è soffermato a lungo nelle sale del Museo di San Pietro all’Orto, che ospitano le oltre 50 opere del Sassetta e di autori a lui vicini, mentre era in corso una visita guidata con un gruppo di persone, che sono rimaste piacevolmente sorprese dall’inaspettato incontro. Sgarbi ha poi visitato il Museo degli organi e la cattedrale di San Cerbone.

“La mostra sta andando molto bene – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e al turismo – con numeri importanti per una piccola realtà museale come la nostra. Basti pensare che, senza contare i giorni dell’inaugurazione, in queste prime due settimane di apertura abbiamo già registrato oltre 1000 visitatori, tra i quali anche una personalità del mondo dell’arte come Vittorio Sgarbi. Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti.”

Gli orari di apertura

Fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, e dal primo al 15 luglio tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni

Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36 – Massa Marittima – Tel. 0566.906525; e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.comwww.museimassamarittima.it

Biglietti della mostra acquistabili anche su Ticketone, al link: https://www.ticketone.it/eventseries/il-sassetta-uno-sguardo-sullarte-senese-del-primo-400-3606146/