“Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”: Carlo Vellutini presenta il suo romanzo

Ribolla (Grosseto). Sarà il romanzo “Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”, del giornalista Carlo Vellutini, il libro protagonista della giornata di giovedì 11 maggio a Ribolla della “Miniera a Memoria”. L’autore, insieme a Marcello Pagliai, dell’Accademia dei Georgofili, ripercorrerà la storia del territorio con un focus particolare sul mondo minerario e del suo ruolo nell’economia del territorio. Lo farà riprendendo il romanzo/viaggio nella nostra provincia di due giornalisti americani, l’ormai anziano Joe, che aveva conosciuto questa terra durante la Liberazione, ed Anthony, il suo giovane allievo che ha ripercorso le tappe del maestro.

Ne nasce un incontro tra generazioni che attraversa quasi un secolo di storia e che offre uno spaccato della Maremma che, sotto forma di romanzo, offre una vera e propria guida del territorio, ma anche un saggio di storia locale. Il comune di Roccastrada, i suoi borghi, i suoi prodotti di qualità, ma anche la sua storia recente, in particolare quella delle miniere della Maremma e di Ribolla, sono protagoniste di una delle tappe del ‘tour’ dei due protagonisti che tocca i ventotto comuni della provincia di Grosseto. Un viaggio che descrive un territorio aperto e accogliente verso chi viene da fuori, che spesso fa innamorare chi viene da fuori e che qui decide di stabilirsi. E’ quello che accade a Joe, giunto qui insieme alle truppe alleate, che vi rimane per diversi anni come corrispondente di un giornale di New York, prima di rientrare in patria per diventarne il direttore e crescere una nuova generazione di giornalisti, tra cui Anthony, al quale, durante le varie tappe all’insegna della storia, della natura, dell’olio, del vino e del buon cibo e della bellezza, cerca di trasmettere il suo amore per questo lembo di Toscana.

“Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”, edito da Heimat, nel 2021 è stato finalista della 38esima edizione del “Premio Firenze” e, nello stesso anno, ha ottenuto il premio “Città di Piancastagnaio – La castagna- Sport e Cultura”. Carlo Vellutini, con Heimat, nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo “Reti di Smeraldo”, vincitore del “Premio Capalbio – Piazza Magenta”, del “Premio Città di Lentini – Sport e letteratura sportiva” ed ha ottenuto la segnalazione d’onore alla 35esima edizione del “Premio Firenze”. Nel 2023, con la stessa casa editrice, ha pubblicato “Clifden, l’Irlanda e la Maremma in un pub”, che completa la trilogia di romanzi dedicati al territorio.

L’appuntamento è fissato per le 17.30 di giovedì 11 maggio a Ribolla nei locali della Porta del Parco. L’ingresso è libero ed ai partecipanti, alla fine della presentazione, verrà donata una copia del libro.