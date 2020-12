Istituzione Le Mura, approvato il bilancio: ecco gli interventi in programma sulle Mura medicee

Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il rendiconto 2019 dell’Istituzione Le Mura, il bilancio preventivo per il triennio 2020-2022 e il relativo piano di programma.

Il rendiconto dell’anno scorso, come è stato ricordato anche dal dirigente Nazario Festeggiato, si è chiuso con un pareggio di bilancio per le gestione finanziaria.

Il bilancio preventivo dell’Istituzione per il triennio 2020-2022 godrà, soprattutto per gli ultimi due anni, di un incremento delle sue risorse grazie all’affidamento della sala Eden e del chiosco del bastione del Mulino a Vento, oggetto del bando che sarà pubblicato entro la fine dell’anno.

Inoltre, anche il piano di programma, che sarà strettamente legato ai finanziamenti disponibili, vedrà un forte incentivo degli interventi legati a quelli già compiuti in passato, come, tra gli altri, il servizio per un migliore sfruttamento e una più efficace promozione del monumento, un nuovo impianto vegetativo, la realizzazione di eventi, la promozione del volontariato e l’adeguamento degli spazi da utilizzare.

“Le condizioni in cui versavano le Mura – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e Luca Agresti, vicesindaco e assessore alla cultura – erano assolutamente drammatiche. Sappiamo che la strada da percorrere è ancora tanta, ma gli interventi che abbiamo compiuto sono stati molteplici. Basti pensare alla nuova illuminazione, all’installazione delle telecamere di videosorveglianza, passando per l’assegnazione a Uscita di Sicurezza del bastione Cavallerizza fino ai nuovi eventi che si sono svolti negli spazi del monumento. Siamo convinti, soprattutto con il recupero e l’affidamento della sala Eden e del bastione del Mulino a Vento, che la condizione delle nostre Mura verterà verso un’ulteriore crescita“.

Foto di repertorio