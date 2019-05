Dermatologia, la Asl replica alla Lega: “Nessuno stop all’attività chirurgica”

“L’attività chirurgica della Dermatolgia di Grosseto non si è mai fermata“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Asl Toscana Sud Est, che replica al consigliere regionale della Lega, Marco Casucci.

“Dal giorno dell’apertura formale delle attività della nuova ala sono stati eseguiti tutti gli interventi ambulatoriali in programma e quelli in urgenza che, per la precisione, dal 15 aprile sono stati ben 176 – continua la nota -. Solo quelli in Day Surgery hanno visto una necessaria contrazione, per un periodo di due settimane, come del resto era stato previsto per tutte le altre specialistiche chirurgiche, in vista del trasferimento dei pazienti nei nuovi locali“.

“Per far fronte a questo momento di rallentamento della Day Surgery, l’azienda ha previsto un piano straordinario di sedute di attività chirurgica dedicata al recuperato degli interventi – termina il comunicato -. La scorsa settimana sono stati eseguiti 5 interventi di Day Surgery e la prossima sono già in programma altri 8, oltre agli ambulatoriali che si aggirano intorno a una media di 35 a settimana“.