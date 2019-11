Associazioni sportive, Maule: “Assegnazione dei contributi poco chiara”

“Con riferimento alla determinazione n. 679/2019 del 4 ottobre scorso, avente per oggetto ‘Approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi alle associazioni sportive anno 2019’, abbiamo presentato oggi una formale richiesta di accesso agli atti. Intendiamo pertanto acquisire copia del verbale redatto dalla Commissione tecnica e, ove presenti, copia delle schede di valutazione dei singoli progetti. La Commissione Tecnica ha eseguito l’istruttoria in oggetto l’11 ottobre scorso ed in virtù degli esiti di questa adunata ha stilato la graduatoria per l’assegnazione del contributo“.

A dichiararlo è Andrea Maule, capogruppo del gruppo di minoranza Gaetano Di Curzio sindaco nel consiglio comunale di Gavorrano.

“Nelle ultime settimane alcune associazioni sportive ci hanno manifestato disappunto per l’esito istruttorio e per la graduatoria che ne è scaturita – spiega Maule –. Per questo motivo, nel solo intento di chiarire agli interessati le perplessità manifestateci ed ottemperare al nostro ruolo con la massima trasparenza, abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di fornirci supporto cartaceo di tutti gli elementi che hanno contribuito alla stesura della graduatoria“.

“Per quanto sopra sarà nostra cura dare adeguate risposte alle associazioni che ci hanno interpellato – termina Maule –, ove necessario anche con il supporto dell’amministrazione ed ovviamente nel massimo rispetto delle disposizione contenute nel D.Lgs. n. 196/2003“.