6App, ecco la nuova app di Sei Toscana: tutte le informazioni sui servizi a portata di smartphone e tablet

Tutte le informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti dei 104 Comuni della Toscana meridionale a portata di smartphone e tablet. Ecco 6App, la nuova app di Sei Toscana, realizzata in collaborazione con WitAPP, che da oggi è disponibile e scaricabile gratuitamente su Apple Store e Play Store.

“Abbiamo lavorato con l’obiettivo di offrire uno strumento capace di integrarsi perfettamente con tutti gli altri già disponibili: sito internet, numero verde, sportelli al cittadino – commenta Marco Mairaghi, amministratore delegato di Sei Toscana –. Si è trattato di costruire un prodotto ad hoc sui servizi di Sei Toscana, in grado di seguire le evoluzioni dell’azienda, partendo dalle esigenze e dall’ascolto dei cittadini. Credo che 6App rappresenti uno strumento davvero utile per le persone che vivono, e vengono in vacanza, nei nostri splendidi territori, capace di aiutare ognuno a differenziare correttamente i propri rifiuti e contribuire così all’aumento della quantità e qualità delle raccolte differenziate”.

L’app è composta da diverse sezioni e funzioni. Nella sezione specifica di ogni “Comune”, è possibile conoscere tutti i servizi attivi: dal porta a porta (con i giorni e gli orari di conferimento), ai cassonetti stradali (con l’ubicazione di tutte le postazioni di raccolta differenziata geolocalizzate e raggiungibili attivando il navigatore satellitare di Google); dal centro di raccolta (con giorni e orari di apertura e rifiuti conferibili), allo sportello bolletta Tari (se gestito dalla società).

E’ possibile vedere sulla mappa anche tutte le postazioni di raccolta di pile, farmaci scaduti, olio alimentare e indumenti usati, oltre ad eventuali servizi extra come, ad esempio, la stazione ecologica itinerante. Grazie alla funzione “Segnalazioni” sarà possibile avere un rapporto diretto con Sei Toscana, tramite l’invio di messaggi e la possibilità di effettuare segnalazioni allegando foto geolocalizzate, mentre con la funzione “Ingombranti” si potrà effettuare la prenotazione per il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, sfalci e potature.

Una volta scaricata la 6App, sarà inoltre possibile effettuare la registrazione (indicando nominativo ed indirizzo di residenza) così da avere anche un servizio di notifiche che segnalerà eventuali variazioni ai servizi di raccolta o avviserà delle tempistiche relative al conferimento dei rifiuti (come nel caso del porta a porta) o al lavaggio stradale in tempo reale. Il “Dizionario dei rifiuti” inoltre, contiene più di 600 voci di rifiuti, viene aggiornato quotidianamente in base alle richieste dei cittadini, ed aiuta a comprendere come differenziare e smaltire correttamente i rifiuti in base a dove si trova l’utente (selezionando il Comune dall’apposito menu a tendina).

“Sei Toscana svolge servizi di igiene ambientale in 104 Comuni, servendo quasi un milione di persone ogni giorno, l’utilizzo di questi strumenti è fondamentale per tenere il contatto con le persone. Siamo riusciti a mettere dentro l’app una quantità enorme di informazioni, coadiuvati da un gestionale interno che processa le informazioni in tempo reale, sviluppando uno strumento innovativo di informazione al cittadino che consenta una migliore interazione e conoscenza dei servizi sul territorio – dichiara Alfredo Rosini, direttore generale di Sei Toscana –. L’app sarà implementata e sviluppata con nuove funzionalità nel corso del tempo, pensiamo in particolare all’evoluzione verso la tariffa puntuale e sulla base delle richieste avanzate direttamente dagli utenti”.