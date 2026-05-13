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Servizi estivi per bambini dai 3 ai 6 anni a Magliano in Toscana: aperte le iscrizioni

A luglio attività artistiche e creative, giochi di acqua, sport e gite in fattoria

di Redazione
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Magliano in Toscana (Gr) – Sono aperte, fino al 21 giugno, le iscrizioni alle attività educative e ricreative estive organizzate dal Comune di Magliano in Toscana per i bambini dai 3 ai 6 anni. Sono previsti due periodi di attività della durata di due settimane ciascuno: il primo dal 6 al 17 luglio compresi e il secondo dal 20 al 31 luglio compresi.

Attività artistiche e creative, giochi d’acqua, sport di squadra e gite in fattoria: sono questi gli ingredienti della proposta messa in campo dal Comune per aiutare le famiglie che lavorano e offrire ai più piccoli occasioni di socializzazione, svago e crescita personale.

“Crediamo molto negli strumenti di conciliazione vita-lavoro – dice Pamela Calussi, consigliera con delega alle attività estive del Comune di Magliano in Toscana – e, anche per questa estate abbiamo lavorato per offrire un’offerta alle famiglie basata sulla qualità dei servizi. Ai servizi per bambini dai 3 ai 6 anni, infatti, si aggiunge anche la proposta per bambini e ragazzi fino a 14 anni: tutte attività che sono incentrate sulla possibilità di fare esperienze che possano arricchire il proprio bagaglio, far sperimentare oltre a trascorrere del tempo divertendosi”.  

Le attività, fatta eccezione per le gite, si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia di Magliano in Toscana, mentre ogni gita, in programma il giovedì con partenza dalla scuola dell’infanzia tramite scuolabus, avrà un tema educativo diverso e spazierà dalla fattoria alla conoscenza degli esseri viventi, fino ai giochi e alle ricette della nonna.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite Spid e Cie sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it seguendo il percorso indicato online, dove sono reperibili anche le informazioni sui costi e sulle agevolazioni previste in base all’Isee, indicate nell’avviso.

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