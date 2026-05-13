La passione bianconera arriva a Grosseto con il libro di Andrea Danubi

Grosseto – Sarà un viaggio nella passione per il calcio e per la squadra del cuore la presentazione del libro di Andrea Danubi dal titolo “100 personaggi della Juventus – calciatori, allenatori, dirigenti, dal 1897 al 2025“, che si terrà sabato 16 maggio alle 10:30 alla Sala Pegaso della Provincia di Grosseto.

Il testo, con la prefazione dell’avvocato e giornalista Nicola Calzaretta, firma del Corriere del Corriere dello Sport e del Guerrin Sportivo, è un viaggio romantico e documentato, ricco di fatti e riferimenti, che ripercorre la storia della società torinese raccontandone i personaggi più importanti; la piccola e scorrevole antologia del mondo Juve ripercorre in ordine cronologico la storia della società, i personaggi di spicco, aneddoti, numeri, primati, le pagine tristi e drammatiche ed anche le luminose vittorie.

Andrea Danubi, vive a Castiglione della Pescaia ed è innamorato della Juventus dalla prima elementare, diventando con gli anni un tifoso a tutto tondo. Ha vissuto allo stadio centinaia di partite storiche, è un collezionista di materiale bianconero, fornitore di cimeli dello Juventus Museum, azionista del club, amico di tanti vecchi giocatori. Amando scrivere di calcio, questo volume è un compendio della sua passione, infatti ha fatto sua la frase simbolo del dirigente Antonio Giraudo: “Essere la Juventus significa meritarlo tutti i giorni”.

Il libro sarà presentato dal giornalista Paolo Franzò, modera l’incontro Simonetta Baccetti; l’ingresso è libero e gratuito.