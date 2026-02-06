Nuovi libri per la biblioteca comunale: a sceglierli saranno i lettori

Home Costa d'argentoNuovi libri per la biblioteca comunale: a sceglierli saranno i lettori
L'amministrazione di Magliano in Toscana invita i cittadini a dare i propri suggerimenti

Magliano in Toscana (Grosseto). Saranno i lettori e le lettrici a poter scegliere i titoli dei volumi che andranno ad arricchire il patrimonio della biblioteca comunale di Magliano in Toscana.

L’amministrazione comunale, infatti, invita i cittadini a partecipare alla selezione dei libri da acquistare: la collaborazione dei frequentatori è fondamentale per costruire un patrimonio librario aggiornato e in grado di rispondere agli interessi della comunità.

Dare il proprio contributo e fornire suggerimenti è molto semplice: basta inviare una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.magliano-in-toscana.gr.it, oppure recarsi direttamente in biblioteca, che si trova in corso Garibaldi 8 a Magliano in Toscana ed è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, e ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.

La biblioteca comunale di Magliano in Toscana fa parte della Rete Grobac, la rete delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata.

